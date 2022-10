Les méthodes contraceptives en plus d'empêcher une grossesse précoce ont beaucoup d'autres avantages. Elles sont de véritables facteurs de paix dans les couples. Selon Guttmatcher Data center, en Afrique de l’Ouest, au cours de la période 2015-2019, le taux d’avortements a augmenté de 33 %. La proportion des grossesses non planifiées se soldant par un avortement, est passée de 30 % à 42 %. Dans la même période, un total de 19 900 000 grossesses par an est estimé. Parmi celles-ci, 6 490 000 grossesses étaient non planifiées et 2 740 000 se sont terminées par un avortement, ce qui naturellement peut engendrer plusieurs morts. En effet, pour réduire le taux de grossesse non désirées et par ricochet celui de l'avortement, les scientifiques ont pensé aux méthodes contraceptives.

Ces méthodes empêchent qu'un rapport sexuel aboutisse à une grossesse. Il existe des méthodes contraceptives hormonales, les méthodes mécaniques barrières ou encore physiques et les méthodes naturelles. Selon Le Dr Romuald Assocle, «Les méthodes hormonales ce sont des comprimés ou encore injectables qui vont agir sur la production et la sécrétion de l'oestrogène ou de la progestérone ou encore des deux. Il s'agit notamment des pilules, des anneaux vaginaux, des pages transdermiques, des implants sous-cutanés ou des injections intra musculaires. Il y a également la pilule qu'on appelle les pilules du lendemain et qui interviennent quand on a un rapport sexuel en période risquée. Les méthodes contraceptives barrières mécaniques ou physiques, sont ces moyens qu'on appelle des spermicides....»

«lIs interviennent soit pour la destruction des spermatozoïdes soit pour la destruction de l'ovule ou encore pour la destruction de l'œuf si c'est déjà formé. Il s'agit notamment des préservatifs masculins et féminins, des dispositifs intra-utérins, les diaphragmes ou encore des stérilets. Enfin il y a les méthodes naturelles à savoir le coït interrompu, l'abstinence périodique, la symptothermie c'est-à-dire le contrôle de sa température, les calendriers et l'observation de la glaire cervicale car en fonction de la glaire cervicale on peut savoir si on est en période de fécondité ou pas. « Les méthodes contraceptives naturelles ne sont pas toujours efficaces », selon le spécialiste. Néanmoins, elles peuvent servir parfois à éviter le stress et les imprévus. D'autre part, il existe des méthodes invasives dont la chirurgie. « C'est la ligature des trompes, c'est la stérilisation chez la femme, la vasectomie chez l'homme. Donc ça va consister à rendre stérile la femme ou l'homme pour éviter la conception », a expliqué Dr Romuald Assocle.

Atouts bénéfiques pour les jeunes

Nadia Kponadou est activiste des droits de la femme et du développement. Elle pense que la contraception est un moyen réfléchi pour permettre aux couples d'espacer les naissances et également aux jeunes de vivre une sexualité libre et épanouie. Le médecin Assoclé ne dit d'ailleurs pas le contraire. Il informe que la contraception évite aux jeunes filles, les grossesses non désirées et aux jeunes hommes, le stress d'une charge imprévue. Ensuite, elle permet à la personne adulte de limiter les naissances. De plus, il existe parmi les méthodes contraceptives, quelques-unes notamment le préservatif, qui permettent de lutter contre les infections sexuellement transmissibles. Pour Senette Hountinkpo, juriste, « la contraception est très importante pour la couche juvénile. Il est très important de décider d'une grossesse, du moment où l'on veut garder un bébé et de planifier les grossesses ». Ses propos ont été repris par Nadia Kponadou selon qui, la contraception permet aux jeunes d'atteindre leurs objectifs tout en ayant une sexualité active et épanouie.