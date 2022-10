La gamification est un concept intéressant qui révolutionne l’univers des entreprises en ce moment. Mariant convenablement l’environnement ludique et le challenge, ce système est très apprécié dans le marketing. Selon les statistiques, cette méthode atypique rend près de 90% des employés plus productifs au travail. Ce n’est pas tout, les sociétés qui ont recours à cette stratégie sont même 7 fois plus rentables. Quel est donc ce concept si révolutionnaire ? Que faut-il savoir au sujet de la gamification des services ? Voici un décryptage détaillé !

Qu’est-ce que la gamification des services ?

La gamification ou ludification est une nouvelle technique qui consiste à utiliser les éléments de jeu pour effectuer une certaine tâche. Comme son nom l’indique, elle cherche à rendre tout type de travail en véritable divertissement. Des mécanismes bien précis sont utilisés dans cette perspective pour réussir cette conversion de vision et de pensée. Le concept repose principalement sur une stratégie de récompenses pour encourager la participation et l’engagement des personnes concernées. C’est tout comme les bonus au casino qui incitent les joueurs à parier davantage. L’objectif est donc d’associer les contraintes imposées par le service en question au plaisir et à l’acquisition.

Pour ce faire, plusieurs éléments du jeu sont repris par la ludification afin de motiver les participants :

Le rendez-vous ;

Le système de bonification ;

La stratégie de fidélisation ;

Le concept de propriété ;

Le niveau de progression ;

La référence et le classement.

Autrement dit, la gamification est simplement une technique qui permet de rendre une certaine tâche plus intéressante à accomplir. Ce système est déjà utilisé dans le domaine du marketing pour diverses raisons. En effet, il permet à une entreprise de :

Générer plus de profits ;

Optimiser son retour sur investissement ;

Bénéficier de meilleures collaborations ;

Améliorer son niveau de fidélité ;

Satisfaire sa clientèle ;

Apporter une forte valeur ajoutée à sa marque ;

Etc.

Comment fonctionne la gamification des services en entreprise ?

La gamification est un système efficace qui peut être effectué en interne ou en externe. Il faut seulement créer de l’interaction dans le but de pousser à l’engagement. Les participants doivent pouvoir identifier facilement la valeur ajoutée en jeu et les règles pour bénéficier de la récompense. Dans cette optique, l’entreprise concernée doit alors trouver un moyen pour intégrer un système de calcul de points pour la bonification. Celui-ci doit être basé sur une référence pouvant se présenter sous forme de contrat. Cet élément permet d’identifier les niveaux pour le statut. Ce critère peut ensuite indiquer la dimension sociale du participant.

Bien entendu, pour passer d’un niveau à un autre, le responsable du jeu doit proposer des challenges. Il est aussi conseillé de récompenser les plus méritants avec des badges ou une prime de bonification. Cela permet d’optimiser la créativité des joueurs dans cet ère du numérique. Il devient ainsi possible d’établir un classement des participants pour générer la compétition. Ces éléments de jeu doivent pouvoir instaurer l’expérience ludique recherchée pour atteindre les objectifs d’entreprise. Il suffit ensuite d’associer le système à :

Une dynamique bien définie structurant le jeu en intégrant des contraintes, un scénario ou des interactions entre participants par exemple ;

Une mécanique originale qui coordonne les éléments qui font avancer le jeu (notion de compétition ou de coopération, bonification de prime, etc.) ;

Des composants de jeu indiquant l’avancement du jeu (tableau de calcul des scores, avatars, points bonus, etc.).

Pourquoi intégrer la gamification dans son activité professionnelle ?

La gamification est un outil redoutable pouvant être employé dans diverses situations en France et dans le monde entier. En entreprise, la ludification peut réussir à motiver les collaborateurs et les clients. Le système utilisé dépend uniquement des objectifs à atteindre. Cette technique d’acquisition et d’engagement présente également d’autres avantages exceptionnels.

En effet, les statistiques montrent l’énorme potentiel de ce concept. Voici quelques exemples notables :

L’expérience ludique du système est appréciée par 95% des salariés sondés ;

La gamification mondiale a généré près de 11,9 milliards de dollars en 2021 ;

L’engagement des employés augmente de 60% avec une expérience de majoration à travers un espace de travail gamifié ;

L’apprentissage ludique est bien plus motivant et engageant que la pédagogie traditionnelle d’après 67% des étudiants ;

Le niveau de bonheur des employés au travail augmente de 89% avec la gamification.

La ludification des services a donc un véritable impact positif sur une activité. Cela s’observe principalement au niveau de l’engagement des personnes concernées. Cela reste valable que cela soit dans le sport, l’automobile, la santé ou encore l’assurance auto par exemple. L’efficacité du système est incontestable.

La gamification peut d’ailleurs augmenter la rétention d’informations. C’est une technique d’acquisition de rentabilité, de productivité et de notoriété redoutable pour une marque.

De plus, selon les estimations, le domaine de la ludification devrait encore progresser dans les prochaines années. Face aux résultats particulièrement intéressants du système, de plus en plus d’entreprises commencent à se tourner vers cette option. Un taux de croissance annuel de 27,4% est même envisagé dans ce sens.

Quelques exemples de gamification en pratique

La gamification est un outil particulièrement efficace pour augmenter l’engagement de ses cibles. Ce système encourage et motive les gens à participer à une action. Il permet aussi de valoriser les utilisateurs et les collaborateurs en proposant une meilleure expérience. Il sert également de levier pour améliorer le développement personnel de l’étudiant ou du salarié.

Cela se démontre facilement auprès des grandes marques telles Microsoft, LEGO ou encore KEAS par exemple. Avec la gamification, ces dernières ont pu prendre de meilleures décisions et proposer des produits plus adaptés. Des séances de brainstorming, de discussions et de jeux partagés ont été effectuées pour cela.

Voici d’ailleurs quelques exemples de gamification populaire facilement reconnaissable en entreprise.

Le test ludique

Ce système consiste à évaluer un candidat de manière divertissante et engageante. Souvent utilisé dans le domaine du recrutement, cette alternative s’avère être efficace et moins coûteuse. Son objectif reste évidemment de connaître le savoir et les compétences des postulants. Cette méthode d’acquisition de talents permet aussi de vérifier le savoir-être d’une personne.

En général, le test ludique en RH se compose de :

Tests de personnalité ;

Mises en situation ;

Evaluation de compétences ;

Tests de raisonnement ;

Examen d’aptitudes cognitives.

Les serious game

Ces jeux renforcent les compétences et les connaissances de l’utilisateur à travers une mise en situation précise. Les plus populaires du moment sont fournis par des applications en ligne. Voici quelques exemples :

« The Evolution of trust » qui consiste à interroger l’étudiant ou le salarié s’il va tricher ou coopérer pour bénéficier des points de bonus ;

« Sauve une vie » qui permet d’acquérir des compétences d’aides utiles lors d’un sinistre ou un problème de santé dans une courte période ;

« Le Bon, la Brute et le Comptable » qui évoque le problème de corruption en France et en Europe ;

« The Uber Game » qui met l’utilisateur dans la peau d’un conducteur d’auto électrique ;

« Enterre-moi, mon Amour » qui nécessite de faire le bon choix afin de proposer des conseils d’aides efficaces à son interlocuteur.

La gamification est une véritable révolution en matière d’acquisition d’engagements. Ce système s’apparente-t-elle à la manipulation ? Les revers de cette stratégie sont-ils à craindre ? Rendez-vous sur ce site pour avoir plus d’informations à ce sujet !