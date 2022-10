La Russie est un partenaire du Burkina Faso, ce qui se manifeste notamment dans la coopération sécuritaire. C'est ce qu'a annoncé lundi à la radio RFI le capitaine Ibrahim Traoré qui avait mené un coup d'État au Burkina Faso le 30 septembre. Il a notamment précisé qu'il existait un partenariat entre la Russie et le Burkina Faso et que l'armé burkinabè utilisait beaucoup d'armes et d'équipements russes. En ce qui concerne la future coopération avec la France, beaucoup dépend de Paris, affirme le nouvel homme fort burkinabè.

Selon lui, la France change actuellement les conditions de partenariat avec beaucoup de pays. Le Burkina Faso veut également évoquer les conditions de son partenariat avec la France, car il y a des choses qui pourraient être améliorées, ainsi que des éléments auxquels il vaut mieux abandonner, a conclu Ibrahim Traoré. Un groupe de militaires a perpétré un coup d'État au Burkina Faso le 30 septembre et a annoncé que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était déchu. C’est le capitaine Ibrahim Traoré qui est devenu le nouveau dirigeant du pays.

Il s’est placé à la tête de la structure dirigeante, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Les militaires qui se sont emparés du pouvoir ont annoncé la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution et de toute activité politique. Hier, LNT vous informait que le désormais ex-président s'était réfugié au Togo.