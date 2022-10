Un grand nombre de personnes dans le monde seront touchées par le cancer du foie. Selon les recherches effectuées par des scientifiques, le pourcentage de personnes atteintes du cancer du foie pourrait augmenter de 55% d’ici à 2040. Les statistiques ont été introduites dans une étude qui a été publiée hier jeudi 06 septembre 2022, dans la revue scientifique Journal of Hepatology. Toujours selon les chiffres avancés par les chercheurs, ce type de cancer figure parmi les trois premiers cancers étant la cause de décès dans 46 pays. Par ailleurs, il est dans le rang des cinq premiers cancers à la base des décès dans 90 pays.

Plus de 50% des cas diagnostiqués sur le continent asiatique

Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en 2020, le cancer du foie avait touché 905 000 personnes avec 830 200 qui en sont mortes. Mais, en se basant sur les chiffres concernant des taux d’incidence et de mortalité pour 2020, ainsi que des projections démographiques mondiales jusqu’en 2040, les scientifiques ont affiché une prévision de 1,4 million de personnes touchées par le cancer du foie. Cela, avec 1,3 million de décès. Notons qu’en 2020, plus de 50% des cas diagnostiqués et des décès ont eu lieu sur le continent asiatique. Néanmoins, les scientifiques ont mis l’accent sur le fait que : « les taux ont augmenté dans de nombreux pays à faible incidence à travers le monde, tels que les Etats-Unis, l'Australie et plusieurs pays européens ».

Pour rappel, l’étude ayant été publiée dans la revue Journal of Hepatology intervient plusieurs mois après qu’une méthode pour lutter contre le cancer a été mise sur pied. La revue Cancer, s’est penchée sur cette étude dans sa publication le 22 mars dernier. La méthode qui a été appelée histotripsie aurait le mérite de détruire de façon mécanique les cellules cancérigènes. La spécialité de cette méthode est qu’elle arrive à bout de la tumeur sans une intervention chirurgicale. Les techniques de l'histotripsie consistent selon la publication à briser la structure des cellules cancéreuses par des contraintes mécaniques violentes. Les scientifiques qui ont fait les essais sur des rats atteints du cancer de foie, ont fait part de leur intention d’évaluer les effets d'une destruction partielle des tumeurs de l'ordre de 50 à 75 %, par histotripsie.