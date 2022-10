La Commission électorale nationale autonome (Cena) a rencontré ce lundi 03 octobre 2023 à Cotonou les représentants des partis politiques légalement constitués tels que l’Union progressiste Le Renouveau, le parti « Les Démocrates », le Bloc Républicain, le Parti Forces Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) pour leur présenter le projet du calendrier électoral des législatives du dimanche 08 janvier 2023. Il a été annoncé par l’institution en charge des prochaines élections législatives que le dépôt des dossiers de candidatures pour ces élections législatives du 8 janvier 2023 se fera du 28 octobre 2022 au 02 novembre 2022. Le 23 décembre prochain, la campagne électorale démarre.

Il faut signaler que les représentants des formations politiques présents à la séance de travail avec la Cena ont été entretenus sur quatre (04) communications portant sur la présentation du chronogramme des élections législatives du 8 janvier 2023, les rôles et responsabilités des partis politiques dans le processus électoral, le processus de gestion des déclarations de candidature et le projet du calendrier électoral. Précisons que cette séance de travail avec la Cena a permis également aux représentants des formations politiques d’exprimer leurs craintes et inquiétudes.

Les représentants des partis politiques ont évoqué entre autres préoccupations la liste des pièces à fournir, la pièce maitresse qui autorise l’électeur à voter, le quitus fiscal. Ils ont pris l’engagement d’œuvrer pour des élections législatives apaisées, transparentes, libres et inclusives. A l’endroit de ces représentants des partis politiques, le Président la Cena, Sacca Lafia a déclaré que « la démocratie est l’affaire de tous » et qu’« elle n’est pas univoque » et « elle se doit d’être la plus participative possible» .Il a fait savoir que la Cena, nouvelle formule se veut crédible donc transparente, inclusive et équitable ».