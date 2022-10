A quelques jours de l’ouverture des dépôts de dossier pour les législatives, c’est presque un branle-bas au sein des partis de l’opposition. Et pour cause, la plupart potentiels candidats ayant fait des demandes de quitus fiscal ne l’ont pas reçu. Plusieurs partis de l’opposition sont allés à la direction générale des impôts mercredi pour appeler l’administration fiscale à faire diligence et le gouvernement à privilégier la paix.

La participation aux élections législatives de janvier 2023 risque d’être un projet particulièrement laborieux pour les partis de l’opposition. Pour valider leurs listes, ces partis comme ceux de la mouvance doivent fournir par candidat une batterie de pièces dont les obtentions peuvent devenir de la mer à boire pour certains partis. Parmi ces pièces, il y a en première position le quitus fiscal délivré par la direction générale des impôts. Le mercredi passé, les responsables des partis Les Démocrates, NFN et GSR sont allés rencontrer le receveur national des impôts pour lui demander de faire diligence dans la délivrance des quitus fiscaux demandés depuis plusieurs mois par des acteurs politiques de l’opposition.

« Nous nous sommes déplacés conjointement pour rencontrer le Directeur général des impôts et qui empêché, a délégué une équipe avec laquelle nous avons échangé. Je voudrais vous rassurer que nous sommes restés un peu sur notre soif. Quand on tourne, on va en arrière, on évolue en dent de scie mais la loi demande que le quitus soit accordé en soixante douze heures ou soit notifier à l’intéressé ce que vous lui reprochez... Lire la suite dans le journal PDF