Les nouveaux tirs de missiles de la Corée du Nord n'ont pas constitué une menace immédiate pour les États-Unis et leurs alliés, mais ils soulignent l'impact déstabilisant des programmes militaires de Pyongyang. Le commandement Indo-Pacifique américain l'a déclaré samedi. "Nous sommes au courant des deux lancements de missiles balistiques et sommes en étroite consultation avec nos alliés et partenaires. Bien que nous estimions que l'événement n'a pas constitué une menace immédiate pour le personnel militaire, le territoire américain et nos alliés, le lancement de missiles souligne l'impact déstabilisant des programmes illicites d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de la Corée du Nord".

Le Pentagone a également affirmé son "engagement indéfectible" à protéger la Corée du Sud et le Japon. Le vice-ministre japonais de la Défense, Toshiro Ino, a déclaré précédemment que les deux missiles balistiques lancés par la Corée du Nord dans la nuit de dimanche à lundi avaient parcouru environ 350 km, avec une altitude maximale d'environ 100 km. Les deux missiles sont tombés en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

En ce qui concerne le type de missiles, M. Ino a déclaré que le gouvernement japonais admet qu'il pourrait s'agir de missiles mer-sol balistiques stratégiques, mais a souligné que le type exact de missiles était encore en cours d'établissement. La Corée du Nord a déjà procédé à 27 tirs de missiles depuis le début de l'année, dont des essais de missiles balistiques intercontinentaux. (Tass)