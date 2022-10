Plusieurs dizaines d’années se sont écoulées depuis que l’homme a posé ses pieds sur la lune. Aujourd’hui, il veut aller plus loin en y faisant pousser des plantes. En effet, à travers une mission qui a été dévoilée le vendredi 07 octobre 2022, des scientifiques d’Australie ont l’intention de faire pousser des plantes sur l’astre. Le projet est porté par le biologiste végétal Brett Williams. Des plantes spécifiques seront choisies pour mener à bien la mission. Cela, compte tenu de leur capacité à résister aux conditions extrêmes ainsi que de leur rapidité à pousser. Aussi, elles seraient arrosées à l’intérieur de la chambre scellée suite à l’atterrissage.

Les graines seront déposées en 2025

Les plantes seront aussi surveillées afin de détecter les signes de croissance et de germination. Notons que les graines sélectionnées ne seront pas directement plantées sur la lune. Elles seront déposées, en 2025, sur un sol terrien et transportées sur la lune par le vaisseau Beresheet 2. Il faut dire que plusieurs mois plus tôt, des scientifiques étaient parvenus à faire pousser, pour la première fois, des plantes dans un sol lunaire. Cependant, elles n’avaient pas vite poussé. Pour rappel, l’annonce de ce projet intervient plusieurs jours après le report par la NASA d’un lancement vers la lune, qui était prévu pour le 27 septembre 2022.

Le départ du lanceur super lourd Space Launch System (SLS) avec le vaisseau spatial Orion vers la Lune, qui était prévu pour le 27 septembre, avait, en effet, été reporté sine die en raison des conditions météorologiques. L’information avait été rendue publique dans un communiqué publié par la NASA. « Sur la base des prévisions de nos partenaires du National hurricane center et de l'US Space force, nous avons décidé de reporter le lancement du 27 septembre » avait indiqué le document. La décision avait été prise à cause de l’approche de la tempête tropicale Ian vers la Floride où se situe le site du lancement.