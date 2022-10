Le président français Emmanuel Macron a profité d’une interview qu’il a accordée ce mercredi 12 octobre à la chaîne de télévision France 2 pour revenir sur la situation qui prévaut depuis quelques mois en Ukraine. L’homme fort de l’Élysée a notamment fait remarquer qu’il est important que les différentes parties impliquées dans ce conflit reviennent à la table de négociation même si l’Ukraine est dans ses droits de reconquérir ses territoires.

« Négocier ça ne veut pas dire renoncer »

« A un moment donné, j'espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussions », déclare le président français tout en martelant que ces assises risquent de ne pas se tenir dans un futur peut-être proche. « Aujourd'hui, d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions », a-t-il réaffirmé. « Négocier ça ne veut pas dire renoncer », a-t-il ajouté. Ce fut également le moment pour le président français Emmanuel Macron de justifier le soutien qu’apporte son pays à l’Ukraine dans le cadre de cette guerre que mène la Russie.

L'unité de l'Europe?

Pour lui, la stabilité de l’Europe est une préoccupation qui concerne tout le monde. Il estime qu’aider l’Ukraine à se défendre, permettra à l’Europe de rester unie. Aussi a-t-il de nouveau saisi cette occasion pour promettre la livraison de nouvelles armes à l’Ukraine. Il s’agit des radars et des missiles antiaériens. Notons qu’au cours de ces dernières semaines, la contre-offensive ukrainienne a permis d’arracher à la Russie certains territoires qu’elle avait pu conquérir au départ.