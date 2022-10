Les occidentaux continuent de dénoncer la présence de la société de sécurité russe Wagner au Mali. Les autorités maliennes de leur côté, parlent de collaboration avec l'armée russe. Selon elles, il n'y a pas de Wagner dans le pays. Les Etats-Unis en sont en tout cas, persuadés. Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'Etat américaine a effectué un déplacement au Sahel, entre le 16 et le 20 octobre dernier. Elle était au Mali et dit avoir fait comprendre aux autorités du Mali la préoccupation du gouvernement américain. De retour de ce périple, elle a affirmé lors d'une visioconférence que l'arrivée de Wagner dans le pays n'a pas amélioré la situation sécuritaire.

"La faculté des Etats-Unis à aider le Mali sur le front sécuritaire est fortement restreinte"

La junte malienne a fait venir Wagner et le terrorisme a empiré de façon considérable'" a déclaré M Nuland. Elle évalue à 30% environ l'augmentation des actes terroristes lors des 6 derniers mois. "La faculté des Etats-Unis à aider le Mali sur le front sécuritaire est fortement restreinte" en raison du régime de Bamako, parce que les lois américaines ne favorisent pas beaucoup la coopération avec des gouvernements issus d'un putsch, a fait savoir la sous-secrétaire d'Etat américaine. "Le choix qu'a fait le Mali d'être de mèche avec Wagner" n'arrange pas non plus les choses selon elle.

"Ce gouvernement intérimaire, a fait de très mauvais choix en faisant venir Wagner et en les associant à son dispositif sécuritaire et nous en voyons les résultats avec une violence et des actes de terrorisme en augmentation et les forces des Nations Unies poussées vers la sortie" a dénoncé la diplomate américaine. Du côté du gouvernement malien on ne fait pas du tout, la même lecture de la situation sécuritaire dans le pays. Bamako dit avoir plutôt mis en déroute les groupes djihadistes. Pour la transition, la tendance sécuritaire, s'est clairement inversée en faveur des forces armées maliennes.