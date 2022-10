Dans sa vie d'adulte, la femme est confrontée à un certain âge à la ménopause. À cet instant, elle perd bien de capacités et est sujette à plusieurs indispositions. Comment la femme vit-elle la ménopause ? Toutes les femmes sans exception connaissent la ménopause. La ménopause est un phénomène physiologique naturel qui apparaît chez la femme suite à ses dernières menstruations après 40 ans.

Selon le Docteur Rosnel Dossa, la ménopause est en quelque sorte l'arrêt de la production des hormones sexuelles par les ovaires, de façon progressive. Même si les femmes devraient s'y attendre, elles souffrent des symptômes et ceci bouleverse leur quotidien. À en croire le spécialiste de la santé humaine, bien que ses symptômes soient relatifs d'une femme à une autre, les chocs sont presque identiques : << les premières bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur, les maux de tête, la fatigue, l'irritabilité, la sécheresse de la peau et de l'organe génital, la prise de poids et surtout le trouble du sommeil sont les symptômes les plus remarqués et enregistrés>> a-t-il notifié.

En effet, ces changements observés dans l'organisme notamment l'irrégularité des règles dans la période de péri ménopause c'est-à-dire deux à trois ans avant la ménopause proprement dite sont sources de problèmes émotionnels et physiques chez les femmes, selon le Dr. Les modifications hormonales de ce phénomène peuvent impacter la mémoire, rendre dépressive et stresser la femme. Mariette est mère de 3 enfants. Elle a 52 ans et vit avec son mari la soixantaine. Étant infirmière elle a vite compris les changements sur le plan sanitaire << ça a commencé vers mes 47 ans. Mes règles sont irrégulières et quand elles viennent, elles sont abondantes. Parfois je suis hyper fatiguée sans même avoir travaillé. Je n'étais pas trop active sexuellement depuis 2 ans avant cette période mais l'envie est devenue très rare. Quand je sens mon mari en érection, je suis presque déprimée parce que j'ai mal pour lui >> a-t-elle témoigné.

Elles sont nombreuses à perdre l'envie sexuelle en raison du manque d'œstrogènes et de la sécheresse du vagin. C'est aussi le cas de Maman Zenabou, revendeuse et mère de 5 enfants. Elle a 56 ans. Pour elle c'était plutôt difficile. << Ça a été très dur. J'ai même été voir un médecin parce que je me croyais malade. Seulement à 42 ans et je ne me sentais plus femme. À un moment donné je me suis crue enceinte et j'ai même informé mon mari puisque sur deux mois je n'ai pas eu mes menstrues. Plus le temps évoluait, plus c'était bizarre car non seulement mes règles sont revenues de façon irrégulière mais aussi j'avais constamment la migraine. J'ai même retrouvé quelques fois du sang dans mon dessous après les rapports sexuels. Je ne m'y attendais du tout pas>> a-t-elle confié. Ce n'est qu'après s'être rendue chez un gynécologue de sa zone qu'elle a compris que c'était une ménopause qui s'annonçait.

La ménopause peut être précoce ou tardive. En effet, la période générale d'intervention de ce phénomène naturel est de 45 à 55 ans. Elle peut venir plus tôt que prévu et dans ce cas elle est précoce. À l'opposé, elle est tardive mais les symptômes sont pareils. Peu importe la période dans laquelle les symptômes surviennent, le Dr Dossa exige que les femmes fassent recours aux médecins pour mieux savoir comment vivre et quelles dispositions prendre pour éviter les répercussions sur la santé mentale. Il existe à ce jour << plusieurs méthodes pour réduire l'envahissement des symptômes gênants. Elles pourront vivre normalement autant sur le plan physique que moral>> a-t-il prévenu.

Après qu'elle se soit installée, la ménopause ne disparaît plus. Elle est définitive et il faut apprendre à vivre avec tout en conservant une bonne hygiène de vie. Par ailleurs, chez l'homme l'andropause est confondue à la ménopause. En réalité, la ménopause n'existe pas chez l'homme. Le terme "ménopause masculine" est presque un abus de langage à en croire le médecin. La différence réside dans le fait que tous les hommes ne souffrent pas de cette ménopause masculine alors que toutes les femmes sont à un stade de leur vie ménopausées. Néanmoins, elle n'est non plus une maladie.