Du 20 novembre au 18 décembre 2022, le Qatar accueillera la prochaine coupe du monde de football. Cinq (05) pays africains prendront une part active à la compétition. Il s’agit du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie, du Ghana et du Maroc. Après le tirage au sort effectué il y a quelques mois, le Sénégal est logé dans le groupe A en compagnie des Pays-Bas, du Qatar (pays organisateur) et de l’Equateur. Quant à la Tunisie, classée dans le groupe D, elle affrontera le Danemark, le Mexique et la France.

Le Maroc pour sa part qui évolue dans le groupe F croisera les crampons avec la Croatie, le Canada et la Belgique. Le Cameroun qui évolue dans le groupe G rencontrera dans sa poule la Suisse, le Brésil et la Serbie et le Ghana de son côté cherchera par contre à défier dans le groupe H l’Uruguay, la Corée du Sud et le Portugal. Il faut rappeler que le match d’ouverture du Mondial Qatar 2022 opposera le Qatar à l’Equateur.

Calendrier complet de la Coupe du monde Qatar 2022

PHASE DE GROUPES

Dimanche 20 novembre 2022 –

16h : Qatar-Equateur [groupe A]

Lundi 21 novembre 2022 –

13h : Angleterre-Iran [groupe B]

16h : Sénégal-Pays-Bas [groupe A]

19h : Etats-Unis-Pays de Galles [groupe B]

Mardi 22 novembre 2022 –

10h : Argentine-Arabie Saoudite [groupe C]

13h : Danemark-Tunisie [groupe D]

16h : Mexique-Pologne [groupe C]

19h : France-Australie [groupe D]

Mercredi 23 novembre 2022 –

10h : Maroc-Croatie [groupe F]

13h : Allemagne-Japon [groupe E]

16h : Espagne-Costa Rica [groupe E]

19h : Belgique-Canada [groupe F]

Jeudi 24 novembre 2022 –

10h : Suisse-Cameroun [groupe G]

13h : Uruguay-Corée du Sud [groupe H]

16h : Portugal-Ghana [groupe H]

19h : Brésil-Serbie [groupe G]

Vendredi 25 novembre 2022 –

10h : Pays de Galles-Iran [groupe B]

13h : Qatar-Sénégal [groupe A]

16h : Pays-Bas-Equateur [groupe A]

19h : Angleterre-Etats-Unis [groupe B]

Samedi 26 novembre 2022 –

10h : Tunisie-Australie [groupe D]

13h : Pologne-Arabie Saoudite [groupe C]

16h : France-Danemark [groupe D]

19h : Argentine-Mexique [groupe C]

Dimanche 27 novembre 2022 –

10h : Japon-Costa Rica [groupe E]

13h : Belgique-Maroc [groupe F]

16h : Croatie-Canada [groupe F]

19h : Espagne-Allemagne [groupe E]

Lundi 28 novembre 2022 –

10h : Cameroun-Serbie [groupe G]

13h : Corée du Sud-Ghana [groupe H]

16h : Brésil-Suisse [groupe G]

19h : Portugal-Uruguay [groupe H]

Mardi 29 novembre 2022 –

15h : Equateur-Sénégal & Pays-Bas-Qatar [groupe A]

19h : Pays de Galles-Angleterre & Iran-Etats-Unis [groupe B]

Mercredi 30 novembre 2022 –

15h : Australie -Danemark & Tunisie-France [groupe D]

19h : Pologne-Argentine & Arabie Saoudite-Mexique [groupe C]

Jeudi 1er décembre 2022 –

15h : Croatie-Belgique & Canada-Maroc [groupe F]

19h : Japon-Espagne & Costa Rica-Allemagne [groupe E]

Vendredi 2 décembre 2022 –

15h : Ghana-Uruguay & Corée du Sud-Portugal [groupe H]

19h : Serbie-Suisse é Cameroun-Brésil [groupe G]

PHASE A ELIMINATION DIRECTE

Samedi 3 décembre 2022 (huitièmes de finale) –

15h : 1er groupe A-2e groupe B [Huitième 1]

19h : 1er groupe C-2e groupe D [Huitième 2]

Dimanche 4 décembre 2022 (huitièmes de finale) –

15h : 1er groupe D-2e groupe C [Huitième 4]

19h : 1er groupe B-2e groupe A [Huitième 3]

Lundi 5 décembre 2022 (huitièmes de finale) –

15h : 1er groupe E-2e groupe F [Huitième 5]

19h : 1er groupe G-2e groupe H [Huitième 6]

Mardi 6 décembre 2022 (huitièmes de finale) –

15h : 1er groupe F-2e groupe E [Huitième 7]

19h : 1er groupe H-2e groupe G [Huitième 8]

Vendredi 9 décembre 2022 (quarts de finale) –

15h : Vainqueur Huitième 5-Vainqueur Huitième 6 [Quart 2]

19h : Vainqueur Huitième 1-Vainqueur Huitième 2 [Quart 1]

Samedi 10 décembre 2022 (quarts de finale) –

15h : Vainqueur Huitième 7-Vainqueur Huitième 8 [Quart 4]

19h : Vainqueur Huitième 3-Vainqueur Huitième 4 [Quart 3]

Mardi 13 décembre 2022 (demi-finale) –

19h : Vainqueur Quart 1-Vainqueur Quart 2 [Demie 1]

Mercredi 14 décembre 2022 (demi-finale)

19h : Vainqueur Quart 3-Vainqueur Quart 4 [Demie 2]

Samedi 17 décembre 2022 (match pour la 3e place) –

15h : Perdant Demie 1-Perdant Demie 2

Dimanche 18 décembre 2022 (finale) –

15h : Vainqueur Demie 1-Vainqueur Demie

NB : *Pour connaître les horaires au Qatar, rajouter trois heures