D’après un communiqué de l’agence internationale de notation financière Fitch en date du 08 avril 2022, la note de défaut des émetteurs en devises à long terme du Bénin est maintenue à B+, avec perspective stable. Fitch reconnaît le dynamisme de l’économie béninoise et son rebond marqué en 2021, à 7,2%, suivi d’une croissance de 5,5% en 2022. L’agence a souligné la résilience de l’économie malgré les chocs externes et prévoit une croissance moyenne de 6% sur 2023-2024, portée par le Programme d’Actions du Gouvernement.

Également, cette agence a souligné l’exposition modérée du Bénin aux pressions inflationnistes actuelles, en raison de la qualité des récoltes et des mesures de soutien introduites par le gouvernement afin de limiter les répercussions de la hausse des prix sur la population. Ainsi, le niveau d’inflation est demeuré contenu en 2022, s’établissant à 1,3% entre janvier et août. Par ailleurs, l’agence a salué le programme innovant conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI), qui participe à couvrir les besoins de financement du gouvernement et soutient le retour à une trajectoire de consolidation fiscale, anticipée dès 2022.

Elle prévoit une augmentation progressive des recettes du gouvernement, portée par le programme de réformes en cours et la forte croissance économique. Le solde budgétaire devrait ainsi converger en 2024 vers la norme communautaire de -3,0%. L’agence internationale de notation financière a noté une croissance considérable d’endettement public estimé à 49,8% du PIB en 2021, soit un niveau inférieur aux pays de notation équivalente, et nettement plus faible que la norme communautaire de l’UEMOA. Fitch s’attend par ailleurs à une diminution du taux d’endettement public du Bénin à partir de 2024, portée par la performance budgétaire du Bénin et le dynamisme de la croissance.