Le gouvernement russe a approuvé un accord de coopération entre la société d'État Rosatom et le Maroc dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. L'ordonnance correspondante signée par le premier ministre russe Sergueï Michoustine a été publiée mercredi sur le site officiel d'informations juridiques. "Approuver le projet d'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement du royaume du Maroc sur la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique, présenté par la société d'État de l'énergie atomique Rosatom, convenu avec le ministère russe des Affaires étrangères, d'autres organes exécutifs fédéraux intéressés et avec la partie marocaine à des fins pacifiques", indique le document.

L'accord prévoit une coopération entre les deux pays dans au moins 14 domaines. En particulier, la Russie assistera le Maroc dans la création et l'amélioration d'infrastructures d'énergie nucléaire, dans la conception et la construction de réacteurs nucléaires, ainsi que d'usines de dessalement de l'eau et d'accélérateurs de particules élémentaires, ainsi que fournira des services dans le domaine du cycle du combustible nucléaire usé et de la gestion des déchets. En outre, la Russie aidera le Maroc dans l'exploration et le développement des gisements d'uranium et l'étude de la base de ressources minérales du pays, la formation du personnel des centrales nucléaires, ainsi que la formation et le recyclage du personnel de l'organisation d'État du royaume chargé de la réglementation de la sûreté nucléaire et radiologique.