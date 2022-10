La Suède et les États-Unis ont signé un nouvel accord relatif à la sécurité des frontières suédoises pendant l’examen de la demande d’adhésion à l’Otan. C’est ce qu’a déclaré dimanche la chaîne de télévision suédoise SVT. Selon le chef d’État-major de l’armée américaine James Charles McConville, la coopération entre les deux pays n’a jamais été aussi importante. Les États-Unis sont prêts à protéger la Suède, a-t-il ajouté. L’accord conclu donne des possibilités plus larges pour réaliser des opérations militaires communes pendant la "période, qui est à bien des égards incertaine et compliquée, de l’examen de la demande d’adhésion suédoise à l’Otan".

"Être ami des États-Unis est bien lorsqu’il s’agit de la guerre", a déclaré le chef de l’armée de terre suédoise Karl Engelbrektson. Comme l’a fait remarquer M. McConville, un fort partenariat unit les deux pays. "Nous partageons la même stratégie, les mêmes technologies et la même mode d’action. Nous sommes préoccupés par l’Arctique alors que vos militaires [suédois] sont les experts de cette région", a indiqué le général américain cité par la SVT. Le 8 mai, la Suède et la Finlande ont déposé leurs demandes d’adhésion à l’Otan.

Le processus a toutefois été bloqué par la Turquie qui a exigé à ces deux pays de déclarer terroristes les organisations kurdes, de livrer des personnes accusées de terrorisme ou de participation à la tentative de coup d’État en 2016 et de lever l’interdiction de livraison d’armes à Ankara. Les chefs de la diplomatie turque, suédoise et finlandaise ont signé le 28 juin à Madrid, en présence du secrétaire général de l’Otan, un mémorandum d’accord qui lève le blocage d’Ankara sur la candidature des deux pays scandinaves à l’Alliance. Comme l’a rapporté le dirigeant turc, la Suède a promis d’extrader plus de 70 personnes impliquées dans les activités terroristes. (Tass)