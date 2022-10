Le musicien américain Akon a fait de nouvelles déclarations sur les relations de couples entre l'homme et la femme. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde selon lui. Pour lui, Dieu l'a fait intentionnellement de sorte à ce qu'un homme puisse épouser plusieurs femmes. «Dieu a créé 15 femmes pour un homme». C'est une déclaration forte d'Akon reçu dans l'émission The Morning Hustle où il explique l'intention dans laquelle Dieu était en créant plus de femmes que d'hommes.

Cette culture polygamique est plus pratiquée en Afrique et Akon l'attribue à un rapport de spiritualité entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi cette tradition demeure toujours malgré les lois qui prônent la monogamie. Pour lui, la polygamie ne pourra pas prendre fin puisque si chaque homme se met en couple avec une seule femme, plusieurs femmes resteront sans maris toutes leurs vies. Le chanteur d'origine sénégalaise affirme qu'aux États-Unis d'Amérique, la relation entre homme et femme est pris dans un rapport d'affaires.

Ils ne prennent pas en compte le côté spirituel du couple. Il avoue qu'en réalité une vie de couple bien vécue apporte plus de bonheur que n'en procure l'argent et les biens matériels. Les difficultés émotionnelles sont dues selon le chanteur au fait qu'on donne plus d'importance à l'argent qu'à la famille. «L'argent vous apporte plus de problèmes qu'il n'apporte de confort. Vous vous perdez. Vous ne trouvez pas de temps pour votre famille. Ce n'est pas un réconfort », a-t-il déclaré en déplorant que les personnes qui ont de l'argent n'aient pas le temps pour leur famille.