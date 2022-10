Les États-Unis et l'Iran sont à couteaux tirés sur le programme nucléaire iranien. Selon Téhéran, Washington exerce une pression psychologue sur l'Iran. Washington souhaite un accord sur le nucléaire iranien selon les informations relayées par la presse. Les autorités iraniennes ont confirmé la démarche des États-Unis mais n'apprécient pas subir une pression. Selon le ministre iranien des Affaires Étrangères Hossein Amir-Abdollahian rapporté l'agence de presse officielle IRNA, son pays a reçu un message en provenance des Etats-Unis qui sont pressés qu'un accord sur le nucléaire aboutisse.

«Il y a trois jours, nous avons reçu un message des Etats-Unis, et nous leur avons répondu que les accusations de l'Agence (internationale de l'énergie atomique, AIEA) contre le programme nucléaire iranien devaient être résolues avant tout accord», a-t-il déclaré lors d'une visite en Arménie. Pour lui, les États-Unis ne jouent pas à un franc jeu avec l'Iran sur la question du nucléaire. «les Américains font preuve de contradiction dans leurs paroles et leur comportement, car ils se sont montrés pressés de parvenir à un accord dans leur message».

Le ministre iranien des Affaires Étrangères accuse Washington de vouloir obtenir l'accord en exerçant par le coup de la pression. «Ils cherchent à exercer une pression politique et psychologique (sur l'Iran) et veulent obtenir des concessions dans les négociations. Nous ne faisons aucune concession aux Etats-Unis, et nous avançons dans le cadre de la logique et dans le cadre d'un accord qui respecte les lignes rouges de la République islamique d'Iran, mais en même temps nous ne quittons jamais la table des négociations», a-t-il expliqué.