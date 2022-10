La rentrée académique 2022-2023 démarre le 03 octobre 2022 à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). Les inscriptions ouvertes depuis quelques semaines se poursuivent sur tous les sites à travers tout le territoire national. Ci-dessous les pièces constitutives de dossiers d’inscription. L’inscription à l’Ecole Supérieure de Management se fait sur la base du Baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent, et la Licence pour le cycle de Master.

Les personnels des entreprises publiques et privées, et toute personne soucieuse de construire sa vie professionnelle à travers une formation orientée peut également s’inscrire et bénéficier des offres de formation à ESM-BENIN. Pour le compte de la rentrée académique 2022-2023, les inscriptions ont déjà démarré, et se poursuivent sur tous les sites. Tout étudiant désireux de s’inscrire doit constituer un dossier composé des pièces ci-après :

-Une fiche d’inscription à retirer au secrétariat des différents sites de ESM-BENIN ;

-Une copie légalisée du diplôme ou de l’attestation ou du relevé de notes du BAC ;

-Une copie légalisée du dernier diplôme ou de l’attestation ;

-Une copie de l’acte de naissance sécurisé ;

-Deux photos d’identité récentes ;

-Les contacts des parents ou tuteurs.

Dans sa vision de doter les entreprises du Bénin, de la sous-région et du monde de cadres compétents et professionnels directement opérationnels dans le tissu économique, ESM-BENIN ouvre dès la rentrée 2022-2023, 06 nouvelles filières de formation. Il s’agit de :

-Génie civil, eau et assainissement ;

-Administration des finances ;

-Administration générale ;

-Sciences juridiques ;

-Sciences politiques

-Sciences économiques et de gestion.

Ces nouvelles offres de formation sont disponibles en Licence et en Master (Cour du jour, et Cours du soir). Selon le calendrier académique, les cours démarrent le 03 octobre 2022 avec les étudiants en 2e année de Licence. Ceux de la Licence1 et de la Licence3 reprennent les activités pédagogiques le 17 octobre. Les Masters (Master 1 et Master 2) quant à eux effectuent leur rentrée le 14 novembre 2022. Les diplômes de Licence et de Master délivrés à ESM-BENIN sont reconnus par l’Etat Béninois et le Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement Supérieur (CAMES).

C’est une université de référence qui se démarque de tous les autres établissements privés d’enseignement supérieur par ses nombreux atouts. La détermination du corps professoral qualifié et rompu à la tâche permet d’enregistrer chaque année, des résultats très encourageants (100% de réussite dans plusieurs filières de formation). Avec le partenariat Ecole/Entreprises, les apprenants sont systématiquement mis en stage après leur cursus.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

