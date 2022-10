La planète pourrait vivre une nouvelle crise sanitaire d’après une alerte de scientifiques. Dans la revue Cell, les auteurs de l'étude ont trouvé des similitudes entre le VIH et un virus logé chez les singes. Les médecins mettent déjà la planète en alerte et appellent à la vigilance. Le virus de la fièvre hémorragique simienne (SHFV) n'a jamais été transmis à l'homme mais il fait des ravages déjà chez les primates sauvages. Il provoque chez eux des symptômes mortels de type Ebola et serait "sur le point de se propager" aux humains, selon une nouvelle recherche de l'Université du Colorado à Boulder publiée en ligne le vendredi 30 septembre dans la revue Cell. Pour l'instant, aucune contamination humaine n'a été signalée mais les médecins restent en alerte pour des dispositions.

Il s'agit pour l'instant d'évaluer leur impact en cas de transmission du singe à l’Homme. Il est cependant comparé au VIH dont les singes en ont été les premiers malades. « Ce virus animal sait comment accéder aux cellules humaines, se multiplier et échapper à certains des mécanismes immunitaires importants qui nous protègent normalement d'un virus animal. Ce qui est assez rare », a écrit Sara Sawyer, professeur de biologie moléculaire et cellulaire à la CU Boulder. Selon les scientifiques, ce virus a infecté des milliers d'animaux du monde entier. Il est en particulier responsable d’épidémies mortelles dans des colonies de macaques en captivité depuis les années 1960.