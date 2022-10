La Chine continue de faire la une de la presse internationale concernant sa volonté de réunifier l’île autonome Taïwan, qu'elle considère comme faisant partie de son territoire. En effet, hier mercredi 26 octobre 2022, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a fait savoir que Pékin n’accepte pas le statu quo de longue date en vigueur concernant Taïwan. Selon le chef du département américain, ce statu quo avait permis d’être certain « qu'il n'y ait pas de conflit entre les Etats-Unis et la Chine à propos de Taïwan ».

Xi Jinping n’a pas renoncé à l’usage de la force

Dans une interview accordée au média américain Bloomberg News, le secrétaire d'Etat américain a fait savoir que « ce qui a changé, c'est la décision prise par le gouvernement de Pékin que le statu quo n'était plus acceptable, qu'ils souhaitaient aller de l'avant et accélérer le processus » de réunification. Notons que les propos d’Anthony Blinken interviennent plus d’une semaine après le congrès du parti communiste chinois au cours duquel, le président chinois Xi Jinping a été reconduit pour un troisième mandat. L’homme fort de la Chine avait aussi fait part de l'intention de son pays de réunifier l’île de manière pacifique, tout en ne renonçant pas à l’usage de la force, si le besoin se fait sentir.

« Nous oeuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires » avait-il déclaré. Le président chinois avait par ailleurs mis l’accent sur le fait que le dossier de Taïwan ne concerne que le peuple chinois. « La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et (elle) doit être résolue par le peuple chinois seul » avait-il laissé entendre tout en soulignant que la réunification totale est une obligation et sera faite. Au cours de son intervention, Xi Jinping n’avait pas manqué de dénoncer tout « séparatisme ou ingérence » étrangère dans cette affaire.