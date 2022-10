C'est un secret de polichinelle. Les Etats-Unis et le Bénin travaillent dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées béninoises. Des instructeurs américains sont au Bénin pour cette mission. Inutile de rappeler que depuis fin 2021, le pays ouest-africain est confronté à la menace terroriste, avec des attaques sur son sol. Très récemment, la secrétaire d'Etat adjointe en charge des conflits et des opérations de stabilisation des Etats-Unis, était en visite au Bénin. Anne Witkowsky est venue informer les autorités du pays de la stratégie commune mise en place par Washington en faveur de plusieurs pays africains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

"Formations " et "renforcement des capacités"

On ne sait pas grand-chose de ce programme américain, en dehors de ce qu'en dit le ministre d'Etat chargé du développement Abdoulaye Bio Tchané. Pour lui, il s'agit "de formations" et de "renforcement des capacités". Le Bénin et les Etats-Unis, s'accordent sur le fait qu'une réponse sécuritaire au terrorisme, n'est pas la seule chose à envisager pour lutter contre ce phénomène. En effet, au cours de la séance de travail que la secrétaire d'Etat adjointe en charge des conflits et des opérations de stabilisation a eu avec le chef d'Etat major béninois des armées et des ministres du gouvernement , il a décidé de travailler à résoudre les problèmes de développement.

« Nous avons souligné l’importance qu’il y a à développer une stratégie qui s’adresse à ces deux volets. Il s’agit de deux faces d’une médaille : d’un côté résoudre les questions de sécurité et de l’autre résoudre les problèmes de développement auxquels sont confrontées ces populations-là » dira Abdoulaye Bio Chané. Son hôte va abonder dans le même sens: "Nous regardons le problème à travers les communautés locales...Nous travaillons à renforcer leurs capacités afin que la solution au problème sécuritaire émane d’elles ». La secrétaire d'Etat adjointe en charge des conflits et des opérations de stabilisation a fait le voyage de Cotonou avec un sous-secrétaire adjoint en charge de la défense et de la lutte contre les stupéfiants et un haut fonctionnaire de l'USAID.