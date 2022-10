Entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis, plus rien ne va visiblement. La principale cause de cette mésentente se situe au niveau du choix de Riyad de baisser la production de pétrole dans le cadre de l’OPEP malgré les appels de pieds lancés par le président américain. L’actuel patron de la Maison-Blanche avait dans ce cadre initié un voyage diplomatique dans un contexte où le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi divisait déjà les deux pays. Mais toutes ces initiatives n’ont pas rassuré la monarchie du golfe qui n’a pas accédé à la demande américaine.

Les autorités américaines n’ont tout de même pas vraiment apprécié la décision prise par leur allié de longue date. Des voix s’élèvent de plus en plus au sein des élus américains pour réclamer des sanctions à l’encontre de l’OPEP pour avoir réduit sa production par le biais de NOPEC. « Les Américains se souviendront longtemps de ce que l’Arabie saoudite a fait pour aider Poutine à continuer de mener sa guerre ignoble et vicieuse contre l’Ukraine. Nous examinons tous les outils législatifs pour traiter au mieux cette action effroyable et profondément cynique, y compris le projet de loi NOPEC. » a déclaré pour sa part le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer.

Un bras de fer?

Des élus américains n’écartent pas la possibilité de mettre fin à toute forme de vente d’armes avec l’Arabie Saoudite. Ryad ne compte pas non plus rester sans réactions face aux différentes menaces brandies par les Américains. Selon les informations rapportées par le Wall Street Journal les autorités saoudiennes indiquent qu’elles pourraient vendre des obligations du Trésor américain si le Congrès adopte le NOPEC. Rappelons également qu'au cours d'une interview qu'il a accordée à la chaine de télévision CNN, le président américain avait déjà annoncé que la décision saoudienne ne resterait pas sans conséquences. « Il y aura des conséquences pour ce qu'ils ont fait avec la Russie ». « Je ne vais pas entrer dans ce que je considérerais et ce que j’ai en tête. Mais il y aura – il y aura des conséquences. », a martelé Joe Biden.