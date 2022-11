Alors que des critiques circulent à son encontre, l’artiste Cherilyn Sarkisian, plus connue sous le nom de Cher une légende de la musique a décidé de sortir de son mutisme. En effet, il est reproché à la femme de 76 ans d’entretenir des relations sentimentales avec Alexander Edwards 36 ans, producteur de musique et père d’un enfant de 3 ans. A travers un post qu’elle a fait ce week-end sur Twitter où on la voit en photo avec son petit ami, Cher a confirmé la rumeur concernant la différence d’âge de 40 ans pour laquelle elle est jugée par ses détracteurs sur la toile

Les critiques se sont amplifiées lorsque les deux amoureux ont été aperçus la semaine dernière dans une rue à West Hollywood marchant main dans la main. Pour répondre à ceux qui élèvent le ton contre elle, la star écrit : « Je ne nous défends pas, les haineux vont détester mais cela est sans importance et ne dérange personne ». L’interprète de ‘’Believe’’ a aussi donné des explications aux internautes qui ont interrogé son petit ami « Vous n’avez rien d’autre à faire ? » a-t-elle répondu avant de faire savoir qu’elle n’avait rien à prouver à personne.

Une relation voulue

Cherilyn Sarkisian avait déjà rendu public qu’elle était à la recherche d’un homme avant de s’engager dans une relation avec Alexander Edwards. Pour rappel, elle s’est mariée deux fois de suite avec Sonny Bono entre 1964 et 1975 et tous deux avaient formé un duo. Elle est aussi sortie avec d’autres hommes qui étaient plus âgés qu’elle ou moins. Il s’agit notamment de Richie Sambora, Val Kilmer, Warren Betty et David Geffen.