Du 3 au 6 novembre 2022, le campus de l’Université d’Abomey-Calavi accueillera la 6ème édition de la Ligue des Champions de volley-ball du Bénin. Finances Vbc en hommes et Queens Vbc en dames remettent leur titre en jeu. Selon Soulé Arouna, l'un des membres du Comité d'organisation, la Ligue des Champions de Volley-ball du Bénin a pour objectifs d’une part de préparer les équipes pour la nouvelle saison et d’autre part d’aider les équipes championnes à préparer les compétitions internationale et zonale.

Quant à Kader Yaro, un autre membre du Comité d'organisation, c'est l'occasion pour les champions du Bénin de confirmer leur titre ou de travailler encore plus pour la saison à suivre. Malgré la situation financière actuelle, Arouna Soulé, Secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise de Volley-ball, Kader Yaro Secrétaire général de la ligue régionale Ouémé-Plateau et Pérez Lekotan, journaliste-reporter sportif ont décidé de faire de cette 6ème édition, une édition spéciale.

Il faut signaler que cette compétition est possible grâce au soutien du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et des loisirs (Fndajsl) qui n’est pas resté en marge de cet événement et qui en est d’ailleurs le sponsor officiel. L’organisation de ce tournoi a eu le soutien du Président Ali Yaro de la Fédération béninoise de Volley-ball qui en est d’ailleurs le Président d'honneur.