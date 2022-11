C'est en 2012 que la Russie a adopté la première loi sur les agents de l'étranger. Au départ, c'était pour protéger le pays des influences étrangères qui pourraient lui nuire. Mais avec le temps, la loi a été plusieurs fois amendée et elle a depuis été utilisée pour dissoudre par exemple, l'organisation Mémorial, Prix Nobel de la Paix 2022. L'organisation est accusée d'avoir violé le texte. En Russie, les "agents de l'étranger" sont très surveillés. Ils doivent produire un compte rendu de leur participation aux évènements publics. Chaque trimestre, ils sont aussi contraints de fournir tous les détails concernant l'ensemble de leurs dépenses et revenus. Ces agents, suite à l'adoption d'un décret le 10 novembre, ne peuvent désormais plus collaborer avec l'Etat ou encore r des activités éducatives.

Quelque 250 noms sur la liste

C'est dans ce contexte difficile pour ces personnes physiques ou morales, que la justice russe annonce la publication de leurs noms sur internet. En effet, à compter du 1er décembre 2022 , on retrouvera sur le site internet du ministère russe de la justice, la liste complète de ces "agents de l'étranger" opérant dans le pays. Du moins, ceux que les autorités russes ont pu recenser. Sur cette liste, de quelque 250 noms on retrouve des personnalités juridiques ou physiques qui ne partagent pas les mêmes opinions que le Kremlin. Les "agents étrangers" sont souvent qualifiés de "traitres" par les médias officiels.

"Les activités des agents étrangers doivent être strictement contrôlées,..."

Les personnes opposées à la campagne militaire russe en Ukraine n'ont également pas bonne presse. La liste que le ministère russe compte publier dès le 1er décembre, portera les adresses de ces "agents de l'étranger", mais aussi leurs numéro fiscaux et de sécurité sociale. Elle portera toutes leurs données personnelles. Et pourtant ces informations sont classées confidentielles si on se réfère à la réglementation russe. L'ancien président Dmitri Medvedev trouve que "les activités des agents étrangers doivent être strictement contrôlées, y compris par la société", surtout en cette "période d'opération militaire spéciale".