Le Bénin est depuis fin 2021, la cible d'attaques terroristes. Ces derniers mois, les forces armées du pays arrivent quand même à déjouer voire repousser les assauts de ces groupes djihadistes. Au petit matin d'hier vendredi 25 novembre 2022, elles ont remporté une nouvelle victoire sur ces ennemis de la paix. En effet, les djihadistes avaient entrepris d'attaquer une position de l'armée dans le Nord du pays. "Aux environs de 6 heures, "une dizaine de terroristes ont lancé une offensive sur une position tenue par l'Armée béninoise à Kaobagou (arrondissement de Kérou, département de l'Atacora) à quelques encâblures des frontières Nord du Bénin" indique un communiqué de l'Etat-major des forces armées béninoises selon le journal Le Matinal. Les soldats qui conduisent dans cette région du pays l'opération Mirador, ont repoussé l'attaque. Ils ont ensuite lancé avec succès une contre-offensive qui a permis de "mettre en déroute" l'ennemi; selon le même communiqué.

Les assaillants ont "abandonné 4 corps..."

Dans leur fuite, les assaillants ont "abandonné 4 corps, un important lot d'armes de guerre et des centaines de munitions d'armes individuelles et collectives". L'Etat-major des forces armées béninoises a renouvelé son engagement à protéger la population béninoise contre ces "attaques ignobles empreintes de perfidies". Les militaires continueront par « assurer leurs missions de protection du territoire national et des populations quel qu’en soit le sacrifice » indique le communiqué. Il a ensuite invité les béninois et béninoises à ne "jamais céder aux propositions mirobolantes que leur font ces entrepreneurs de la violence sauf à finir comme chair de canon pour une cause qui n'est pas la leur".

L'armée demande également aux populations de signaler des présences étrangères suspectes dans leurs localités. Rappelons qu'en octobre dernier, le porte-parole du gouvernement Léandre Houngbédji annonçait l'échec d'une attaque terroriste à Materi. Lorsque des "individus armés non identifiés, des djihadistes, parce que c'est le cas, ont essayé d'aller s'en prendre à nous, d'aller poser une bombe". "L'efficacité de nos soldats a eu raison d'eux. On a fait 8 morts dans leur rang. On a saisi et récupéré du matériel. Des armes AKM chargées mais aussi du matériel de communication" avait déclaré le porte-parole du gouvernement;