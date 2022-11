Un événement s’est passé ce jeudi 24 novembre 2022 à la bourse du travail de Cotonou. Le syndicaliste Laurent Mètongnon et ses coaccusés, après avoir purgé une peine de cinq (05) ans de prison et une semaine dans une affaire de rétro-commissions à la Banque Internationale du Bénin (BIBE), sont sortis de prison le mercredi 23 novembre 2022. Pour célébrer le retour de Laurent Mètongnon parmi les siens, la Confédération des travailleurs du Bénin (Cstb) et le comité de soutien aux détenus et exilés politiques ont organisé ce jeudi 24 novembre 2022 une cérémonie d’accueil pour l’ex-Secrétaire général de la Fédération des syndicats de travailleurs de l’administration des finances (Fésyntra-Finances).

Accueilli en liesse par les travailleurs, les femmes des marchés de Cotonou, jeunes et vieux, Laurent Mètongnon est ému par la mobilisation des citoyens qui sont venus lui témoigner de leur soutien et de leur reconnaissance. Françoise Hodonou, présidente du Comité de soutien aux détenus et exilés politiques, a témoigné sa reconnaissance aux généreux donateurs notamment ceux de l’extérieur qui n’ont pas manqué d’apporter leur soutien sur tous les plans à l’ex-Secrétaire de la Fésyntra- Finances lorsqu’il était en prison. Elle a remercié ...Lire la suite dans le journal PDF