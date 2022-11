En septembre et en octobre 2022, la commune de Karimama, située au Nord-Est du Bénin a été la cible d'attaques de groupes armés assimilés à des terroristes. Pour renforcer la sécurité dans cette localité frontalière avec le Niger, le gouvernement a envoyé sur place des militaires de la Garde nationale, la nouvelle force créée par le régime en place. Le commandant de la première compagnie de cette Garde nationale Malick Ibrahima s'est confié au journal Le Matinal. On retient qu'ils sont dans cette localité de l'Alibori depuis quelques semaines. "Mon sous-groupement tactique inter-armes est implanté ici depuis quelques semaines en vue de contrôler la zone, de ramener la quiétude au sein des populations ; permettre la fluidité de la commune de Karimama et assurer aussi les autres missions régaliennes" a t-il déclaré.

" Un seul centimètre carré du territoire ne doit être cédé à ces barbares"

Son équipe mène donc des missions de sécurisation dans la commune. Le capitaine Malick Ibrahima promet l'insomnie à ces groupes armés. "Nous sommes là pour leur donner l'insomnie de jour comme de nuit" a t-il déclaré, persuadé qu'un "seul centimètre carré du territoire ne doit être cédé à ces barbares". La garde républicaine est un mix de compétences interarmées. En d'autres termes, on y retrouve des soldats de l'armée de terre, de l'Armée de l'Air et de la Marine Nationale. Son équipement dont le contenu est une résultante des moyens des trois (03) armées avec un effort sur les moyens de renseignement et d’alerte sur la menace, afin de mieux anticiper toute intervention.

Cette nouvelle force d'élite bénéficie d'un entraînement spécifique. Elle est donc prête à intervenir rapidement, par des modes d’actions qui ont déjà fait leur preuve, au besoin avec les acteurs extérieurs. Il faut dire que le Bénin a intensifié sa coopération avec d'autres pays afin de mutualiser les moyens en troupes dans un contexte de solidarité sous-régionale en vue d'optimiser les interventions sur chaque foyer terroriste. Le pays lutte contre la menace terroriste depuis fin 2021. Cette année plusieurs attaques attribuées à ces groupes djihadistes ont eu lieu sur son sol.