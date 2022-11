Le Bénin va prendre en charge 80% des dépenses de santé des assistés de l'Etat. C'est du moins ce qu'indique le journal Le Matinal. Il s'agit notamment des personnes bénéficiant d'une évacuation sanitaire à l'interne ou à l'étranger. Selon cette source, la décision est contenue dans un récent arrêté signé par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et son homologue de l'économie et des finances Romuald Wadagni. Le document qui date du 16 novembre dernier, définit les modalités de paiement d'un ticket modérateur par le patient devant être évacué. Ce ticket modérateur est à la charge du malade, et représente 20% des dépenses.

Les trois options de paiement

L'assisté de l'Etat a trois options pour payer son ticket modérateur. Il y a le paiement au départ de 20% du devis des prestations et un règlement du solde éventuel à la fin sur la base des factures transmises par l'hôpital d'accueil. Le patient peut aussi décider de déposer au départ une caution bancaire de 25% du devis des prestations et de régler à la fin sur la base des 20% des factures transmises par l'hôpital. La troisième option est le paiement à la fin par retenues mensuelles sur salaire ou pension sur la base d'un ordre de recette correspondant au montant du ticket modérateur à la charge du patient.

« A la fin de l’évacuation sanitaire et selon l’option choisie, les écarts éventuels observés entre les provisions constituées par le patient et le montant réel du ticket modérateur, doivent faire l’objet d’une régularisation sous la forme d’un remboursement par l’Etat ou d’un complément à la charge du patient », précise l'arrêté. Rappelons que les évacuations sanitaires peuvent avoir lieu à l'interne ou à l'extérieur. En ce qui concerne les évacuations sanitaires externes, le gouvernement a signé un contrat de prestations de services avec Paris Hospital Fondations (PHF). En trois ans, c'est à dire de janvier 2018 à janvier 2021, 347 patients ont été enrôlés par ce centre hospitalier.