Remis dans la course des prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 grâce à la décision El 22-004 du 17 novembre 2022, rendue par la Cour constitutionnelle à l’issue de l’audience spéciale tenue le jeudi 17 novembre 2022 au siège de la Haute juridiction à Cotonou après le recours formulé par les responsables dudit parti contre la Direction générale des impôts (DGI), le parti Les Démocrates parle déjà des défis qu’il entend relever au cours de la 9ème législature.

Reçu ce lundi 21 novembre 2022 dans l’émission « Actu matin » de la chaine de la télévision privée Canal 3 Bénin, le 2ème vice-président de la plus grande formation politique de l’oppossition,Nourénou Atchadé a déclaré que le premier défi que son parti veut relever lors des élections législatives de 2023 , c’est d’organiser des élections paisibles et de faire en sorte que les élections soient festives et que les Béninois se sentent concernés par le choix des personnes qui vont les représenter au niveau de l’Assemblée nationale.

Le deuxième défi selon lui, c’est de faire en sorte que l’image que projette notre Assemblée nationale soit l’image d’une assemblée monocolore et aux ordres, que l’on puisse lever cette image sur le plan de la communauté internationale. Au sujet du troisième défi, il a indiqué qu’il faut faire en sorte que l’Assemblée nationale puisse être véritablement une institution de contre-pouvoir, une institution qui régule, une institution qui vote les lois. Le 2ème vice-président du parti Les Démocrates n’a pas manqué de faire savoir que l’Assemblée nationale est un lieu de grands débats. Pour lui, cela a été inexistant au cours de la 8ème législature. C’est pourquoi il a laissé entendre que cela sera corrigé au cours de la 9ème législature.