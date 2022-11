Les élections législatives sont dans quelques mois au Bénin. Ce samedi 19 novembre 2022, le parti Bloc Républicain organise la cérémonie d'investiture de ses candidats. L'évènement se déroule au Palais des Congrès de Cotonou. Abdoulaye Bio Tchané , le Secrétaire général national du parti est présent tout comme la ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys. Celle-ci a invité les candidats du parti à "ramener le perchoir" du parlement. "Ramenez nous le perchoir de l'Assemblée nationale au soir du 08 janvier 2023" a t-elle lancé à ceux-ci selon les propos rapportés par le journal Le Matinal.

"Un test grandeur nature de mise en condition de nos candidats "

La ministre, membre du Bloc Républicain, s'est par ailleurs prononcée sur la cérémonie d'investiture qui de son point de vue, est "un test grandeur nature de mise en condition (des) candidats pour les Législatives deu mois de janvier prochain". Pour la présidente du comité d'organisation dudit évènement, il ne s'agit donc pas d'une "activité politique ordinaire". Rappelons que le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané est candidat sur la liste de son parti avec son suppléant Assane Seibou. Les autres ministres candidats sont : Aurélie Adam Souley Zoumarou, Samou Seidou Adambi, Hervé Hehomey et Salimane Karimou.

On retrouve aussi les députés Rachidi Gbadamassi, Barthélémy Kassa, Janvier Yahouédéhou, Robert Gbian et autre Benoit Assouan Dègla. Armand Gansè, fait aussi son apparition sur cette liste, tout comme Francis Koto Gbian. La présence remarquée d'Emmanuel Golou, ancien président du Parti Social Démocrate est aussi à signaler. La bataille risque d'être rude entre ce parti et l'Union Progressiste, le Renouveau dirigée par Joseph Djogbénou. Le BR et l'UPR, sont les deux partis qui contrôlent actuellement le parlement.