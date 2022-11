Coup de théâtre! La Cour constitutionnelle a rendu une décision qui remet en scelle le parti Les Démocrates. Grâce à cet arrêt de la haute juridiction, la commission électorale est tenue de prendre en compte la nouvelle liste déposée par la formation politique. Une liste dans laquelle ses 4 candidats inaptes faute de quitus fiscal sont remplacés. C'est un soulagement pour ce parti politique cher à Boni Yayi. Alassane Tigri, un des responsables des Démocrates estime que le "droit a été dit". Cette fois-ci, le "droit était du côté des plus faibles". Pour lui, il n'y a plus aucun obstacle sur la route de son parti: "Le parti Les Démocrates et fondé désormais à aller aux législatives du 08 janvier 2023".

"Je ne suis pas certain que ce soient seulement nos observations "

Alassane Tigri a bien raison puisque la Commission électorale dans sa réponse à la Céna a reconnu que les Démocrates ont satisfait à ses observations et que la seule chose qui invalidait leur candidature c'était ces 4 quitus fiscaux manquants. La décision de la Cour constitutionnelle ne surprend pas l'avocat du parti Me Yaya Pognon, mais il s'interroge tout de même. "Je ne suis pas certain que ce soient seulement nos observations qui aient déterminé la Cour. C'est un ensemble d'éléments, surtout de circonstances qui ont dû déterminer la Cour" a déclaré l'homme en toge au micro de RFI.

En tout cas, les Démocrates seront bel et bien dans la course aux élections législatives de 2023. Le parti prendra certainement dans les prochains jours son récépissé définitif. Pour la première fois depuis 2016, les élections législatives seront ouvertes. On enregistrera la participation de 7 formations politiques dont 3 de l'opposition. Le scrutin promet d'être apaisé. Rappelons que les législatives de 2019 se sont déroulées dans la violence.