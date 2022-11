Le ministre de la justice Sévérin Quenum était ce lundi 21 novembre 2022 à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Le garde des sceaux est allé présenter à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le projet de budget de son ministère pour 2023. Il s'élève à 25 milliards 506 millions 226 mille 118 Fcfa. Ce budget connaît une légère baisse de 0,85% par rapport à celui de 2022. Les députés ont d'ailleurs cherché à connaître le taux d'exécution du budget de 2022. Selon les explications de Sévérin Quenum, ce taux est de 76% environ. Le ministère de la justice entend améliorer cette performance au cours de l'année 2023, assure le garde des sceaux.

"C'est à dire, nous (iront) jusqu'au bout des actions entreprises. Nous allons entreprendre de nouvelles actions, les amplifier et dans le concret, parvenir à réaliser tout ce que nous voulons en terme de formation professionnelle. Nous avons des recrutements en vue, et nous voulons travailler également dans le sens des relations institutionnelles" a expliqué Sévérin Quenum. Au titre des actions phares de son ministère pour 2023, il y a "l'installation de la CRIET (La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme) à Cotonou, l'opérationnalisation de la Cour spéciale des affaires foncières avec la construction de son siège pour mettre fin à la mafia foncière et aller vers la sécurisation du foncier" informe l'autorité.

Pour une justice crédible et indépendante

Le budget de 2023 servira aussi à rénover les tribunaux et les doter de nouveaux équipements. La construction de nouveaux tribunaux est aussi prévue de même que la modernisation du système pénitentiaire et la construction de nouvelles prisons répondant aux standards internationaux. Le ministre de la justice a in fine invité ses compatriotes à continuer par croire en la justice de leur pays. Une justice que le gouvernement et son chef travaillent à rendre "crédible et indépendante en vue de l'amélioration de l'image du Bénin". C'est du moins ce qu'indique le site officiel du gouvernement.