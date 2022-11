L'ancien président américain Bill Clinton était ce mercredi 02 novembre 2022 en campagne de soutien au démocrate Josh Riley dans l'État de New York. Au cours d'un meeting, il a vertement critiqué la campagne des candidats du parti républicain. Il a dévoilé la stratégie des républicains en affirmant que ceux-ci souhaitent que les électeurs soient « misérables et en colère » afin de faire un vote sanction. L'élection de mi-mandat aura lieu le mardi 08 novembre prochain et va permettre de renouveler la chambre des représentants et le sénat.

À quelques jours du scrutin, les sondages donnent le parti républicain de l'ex-président Donald Trump vainqueur de ces élections. C'est pour renverser cette tendance que l'ancien président Démocrate Bill Clinton est entré dans la campagne. Il était en meeting à Hurleyville, dans le nord de New York. Dans sa déclaration face à la foule de militants, il a critiqué le parti de l'opposition. Il a déclaré que les républicains avaient une stratégie de victimisation et qu'ils veulent que les américains soient "misérables et en colère" pour sanctionner les démocrates. "Les républicains sont en fait assez simples et assez directs.Ils disent: Je veux que tu sois très misérable et je veux que tu sois très en colère. Et je veux que tu votes pour nous, et nous aggraverons les choses, mais nous les blâmerons ", a-t-il déclaré. C'est sur le vote sanction que comptent s'appuyer les candidats du parti pour reprendre la majorité à la chambre des représentants dominée par les démocrates à en croire l'ancien président.

Face à cela, le président américain attire l'attention des électeurs. Il révèle ce que les républicains feront après avoir obtenu la majorité au congrès. Selon Bill Clinton, il vont réduire l'assurance-maladie et la sécurité sociale. Alors que l'élection s'annonce serrée entre le démocrate Josh Riley et le républicain Marcus Molinaro pour le 19e district de l'État, le parti de l'opposition s'appuie sur les difficultés économiques et l'augmentation de la criminalité dans de nombreuses villes américaines. Bill Clinton qui a reconnu qu'il s'agissait de questions valables a dit ce qu'il pense être la vérité. «Voici la vérité. Nous avons trop d'inflation et nous avons trop de criminalité. Mais toutes ces discussions difficiles ne se résument pas à une colline de haricots, que les républicains font", a-t-il ajouté. Il montre du doigt les États dirigés par les républicains qui seraient réputés en matière de criminalité. Il affirme que la Floride gouvernée par Ron DeSantis et le Texas du gouverneur Greg Abbott ont un taux de 50% plus élevée qu'à New York.