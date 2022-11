Sur le réseau social Facebook, la vidéo d’un contrôle effectué sur un Africain par la police dans la ville de Québec au Canada aura retenu l’attention de plusieurs internautes. En effet, dans la vidéo d’une durée de 6 minutes environ, on pouvait voir l’homme noir menotté par deux agents en civil. L’homme visiblement très remonté déclarait notamment avoir été brutalisé et menotté alors qu’il était dans son véhicule. Toujours selon l’homme, les agents lui auraient notifié que la voiture qu’il conduisait semble être volée.

"Je suis dépassé. Quelle humiliation!"

Pendant toute la durée de la vidéo, l’homme en menotte a demandé aux deux agents de lui enlever les menottes sans succès. Il a déploré le traitement dégradant et humiliant dont il fait l’objet à cause de sa peau noire. Les deux agents qui n’ont tout de même pas fait preuve de violence dans la vidéo n’ont pas délivré l’homme à sa demande. Ils ont évoqué comme raison ne pas être en possession de la clef des menottes quand un des témoins de la scène leur a posé la question de savoir pourquoi il restait menotté. « Je suis dépassé. C’est quelle humiliation ! C’est quelle façon de travailler ? Je ressemble à un voleur ? Je suis un travailleur de la santé. », a-t-il déploré.

"Si c'est son véhicule, pourquoi il est encore attaché?"

L’un des agents pour sa part essayait d’expliquer qu’il devrait attendre que le détenteur de la clef vienne afin de le libérer. « Si c’est son véhicule, pourquoi il est encore attaché ? », s’est interrogé un autre témoin de la scène. L’homme tout de même très en colère a fait savoir que l’affaire n’en resterait pas à ce niveau. Rappelons que nombreuses sont les personnes noires qui sont victimes de violences de la part de la police aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux. Le cas qui aura retenu le plus l’attention est celui de George Floyd au États-Unis. Il a été tué par un policier blanc. Ce dernier l’a maintenu menotté avec le genou sur sa nuque durant plus de huit minutes, l’empêchant ainsi de respirer.