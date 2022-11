Le mot cancer désigne toute maladie provoquée par le développement anormal des cellules dites « anormales », qui prolifèrent de façon anarchique et excessive. Les cancers figurent parmi les principales causes de mortalité dans le monde. En 2020, 10 millions de décès liés aux cancers ont été enregistrés dans le monde selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Environ 300 000 à 400 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en France chaque année. Les cancers du cerveau constituent un type de cancer véritablement meurtrier car l'espérance de vie cinq ans après leur diagnostic est faible ( entre 20 et 30 % ). Cependant, les causes spécifiques de ce type de cancer restent inconnues.

‹‹ Si des cancers comme ceux du poumon ou du foie ont des causes comme le tabac ou l'alcool, il n'y a pas encore de facteur de risque incriminé ni de cause quant à celui du cerveau ››, dixit le neurologue Octave Houannou. En effet, le cancer du cerveau est un cancer qui se développe à l'intérieur de la boite crânienne. Il existe un grand nombre de tumeurs du cerveau. Les tumeurs du cerveau portent généralement le nom des cellules à partir desquelles elles se développent. Il y a entre autres, les gliomes qui constituent le cancer du cerveau le plus connus et qui se développe au dépend des cellules gliales. Il y a également les méningiomes développés au dépend des cellules des méninges, les schwanomes, cancers développés au dépend des cellules de Schwann, le médulloblastome développé au dépend de la moëlle épinière et du cervelet. Les adénomes hypophysaires se développent dans la glande de l'hypophyse. Le lymphome cérébral touche en particulier les patients immunodéficients et les personnes âgées de plus de 60 ans tandis que le médulloblastome apparaît principalement chez les enfants et les adolescents.

Selon Octave Houannou, les maux de tête ou céphalées constituent le symptôme le plus fréquent, quelque soit le type de tumeur cérébrale. Ils se manifestent souvent le matin, parfois accompagnés de nausées et/ou de vomissements. Ces signes sont dus à la masse de la tumeur qui comprime la région où elle est localisée. Certains patients présentent aussi des convulsions ou crises d’épilepsie, parfois dès les tous premiers stades de la maladie ou plus tardivement. Lesquelles convulsions peuvent s’accompagner d’une perte de connaissance. Elles sont souvent le point de départ du diagnostic. Le patient peut aussi présenter des troubles de l’élocution, de la vision, de l’audition ; des étourdissements ou des troubles de l’équilibre ; des troubles de la mémoire, des perturbations de l’apprentissage ou du comportement ; ainsi qu'une paralysie partielle. Ce spécialiste a notifié que ces symptômes ne sont pas spécifiques aux tumeurs du cerveau et qu'ils peuvent être dus à d’autres affections neurologiques. D'où la nécessité des examens diagnostiques pour permettre au médecin d'écarter les autres maladies pour poser le diagnostic de tumeur cérébrale.

Prévention des cancers du cerveau et traitement des souffrants

Vu la multiplicité des signes d'un cancer du cerveau et surtout le fait que ces signes ne soient pas spécifiques à un cancer, le neurologue Octave Houannou conseille de vite faire recours à un médecin généraliste ou à un neurologue en cas des signes comme : céphalées persistantes ou inhabituelles, crises d'épilepsie ou des convulsions, troubles de la marche ou de la vision et vomissements faciles inexpliqués en vue d'une exploration approfondie. Même si les causes spécifiques des cancers du cerveau sont toujours en étude, ils faut éviter l'exposition à la radiothérapie, l'exposition aux produits chimiques, faire des activités physiques et se servir des oreillettes lors de l’utilisation des téléphones mobiles, afin de réduire la quantité d’ondes dirigées vers le cerveau.

Pour ne pas se laisser achever par ce type de cancer, les personnes atteintes des cancers du cerveau peuvent faire recours à la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. La chimiothérapie consiste à prendre des médicaments qui vont détruire les cellules cancéreuses. Elle peut être employée en complément de la radiothérapie, avant une intervention chirurgicale pour faciliter l'intervention, ou après celle-ci pour détruire les cellules tumorales restantes. Quant au traitement chirurgical, il sert à retirer la tumeur. La radiothérapie consiste à utiliser des rayons pour détruire les cellules cancéreuses.