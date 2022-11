Avant son bannissement, Donald Trump était l'une des personnalités les plus actives sur le réseau social Twitter. Il faut dire que l'ancien locataire de la Maison-Blanche savait tenir son audience en haleine avec des déclarations chocs et des punchlines mémorables. Tout à basculer sur Twitter pour le magnat de l'immobilier en janvier 2021, période à laquelle il fut battu à la présidentielle par Joe Biden. Certains de ces fervents supporters n'avaient pas accepté sa défaite.

La suite se passe de commentaires avec des images qui ont fait le tour du monde où l'on voit des partisans de Donald Trump qui prennent d'assaut le Capitole. Trump en profitera pour publier des messages sur Twitter qui ont contribué à rendre la situation beaucoup plus complexe. Dès lors, les responsables du réseau social au logo bleu prirent la décision de bannir le milliardaire américain. La défaite face à Biden consommée, Donald Trump a décidé de créer Truth Social, un réseau social concurrent de Twitter où il pourrait s'exprimer sans aucune restriction.

Entre temps, Elon Musk a racheté Twitter après moult péripéties et cela a changé la donne pour l'ancien président américain. En effet, le patron de SpaceX a réactivé le compte Twitter du 45e président des États-Unis et il passe par différents moyens pour inciter Trump à tweeter. Si Donald Trump retweete de nouveau, Elon Musk bénéficiera d'une importante opportunité d’attirer du monde sur le réseau social tout en se positionnant contre les médias classiques sur le plan de la liberté d’expression mais aussi contre ses concurrents comme Facebook. De plus, avec une probable activité de Donald Trump sur Twitter, le PDG de Tesla pourrait en profiter pour proposer de nouvelles fonctionnalités très avantageuses pour la plateforme.