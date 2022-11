Ce mercredi 9 novembre, la justice texane a condamné à mort une jeune femme pour avoir tué une femme enceinte et arraché le fœtus de son ventre. A en croire les précisions apportées sur ce drame, la situation se serait produite en octobre 2020. La victime du nom de Reagan Michelle Simmons-Hancock âgée de 21 ans a été tuée à New Boston au petit matin de 9 octobre 2020. La mise en cause lui aurait brisé le crâne avec un marteau. Après l’avoir poignardé à de nombreuses reprises, elle a retiré le fœtus de son ventre.

La mise en cause est visiblement une femme ayant rencontré des difficultés pour concevoir. Les mois ayant précédé le crime, l’accusée s’était présentée comme une femme enceinte et avait brandi de fausses preuves pour montrer qu’elle portait une grossesse. Selon les procureurs, c’était une manière pour elle de retenir sa petite amie qui était sur le point de la quitter. Devant la justice, les proches de la disparue n’ont pas manqué d’exprimer leur tristesse et leur rage face à l’acte commis par la femme.

"Ma sœur est partie"

« Mon bébé était vivant et se battait toujours pour ses bébés quand vous l'avez déchirée et arraché son bébé de son estomac », a déclaré la mère de la défunte lors du procès. « Ma seule sœur biologique. Vous devez comprendre ce que vous avez pris de moi et de ma famille. Plus besoin de célébrer son anniversaire. quand j'ai reçu l'appel, ma sœur était partie. », a déclaré la sœur de la disparue.