Manchester United est dans le dur cette saison en Premier League. Les Red Devils, après avoir montré des choses prometteuses en début de saison, sont par la suite retombés dans leur travers. Les hommes d'Erik Ten Hag n'arrivent pas à trouver la bonne formule, ce qui crée des tensions dans le vestiaire. Depuis le départ de l'emblématique Sir Alex Ferguson, il y a quelques années, Man U n'a jamais réussi à retrouver sa voie. Plusieurs entraîneurs sont passés, mais aucun n'a pu élaborer la bonne recette pour exploiter l'immense potentiel de l'équipe.

Erik Ten Hag est à la tête des Red Devils et il est confronté aux mêmes difficultés qu'ont rencontrées ses prédécesseurs. Actuellement, la tension est à son paroxysme entre le coach mancunien et la légende du club, Cristiano Ronaldo. Depuis l'arrivée du technicien batave, le temps de jeu de CR7 s'est réduit comme neige au soleil. Le portugais, quintuple ballon d'or considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, vit mal cette situation et au cours d'un récent entretien médiatique avec le journaliste Piers Morgan, le joueur a vidé son sac.

L'ancien joueur du Real Madrid n'a pas été tendre envers ses dirigeants, taclant au passage son entraîneur. Cristiano Ronaldo n'est pas passé par quatre chemins pour indiquer qu'il n'a aucun respect pour Erik Ten Hag. "Je n'ai aucun respect pour lui, car il ne montre aucun respect pour moi" a notifié le lusitanien. Les mots très forts de la légende portugaise ont fait l'effet d'une bombe, poussant Manchester United à réagir. Dans un communiqué, les dirigeants de Man U ont déclaré ceci : "Manchester United a enclenché ce matin une série de mesures appropriées en réponse à l'interview récente de Cristiano Ronaldo" ni plus ni moins. L'équipe anglaise ne souhaite faire aucun autre commentaire jusqu'à la fin de cette procédure. L'aventure de CR7 dans le club où il a écrit sa légende va t-elle prendre fin ? on en saura plus dans les semaines à venir.