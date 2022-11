En Isère, un septuagénaire retraité vient de perdre une bonne partie de ses économies en pensant acheter des cryptomonnaies. En effet, après avoir reçu un message venant des arnaqueurs professionnel, l’homme en question a déboursé 90.000€ de son compte pour faire des bénéfices. Mais il va par la suite réaliser mais tardivement, qu’il était victime d’une arnaque avant de prendre du recul. Après plusieurs plaintes sans avoir de résultats, il raconte sa mésaventure.

Dans les faits, le retraité confie avoir reçu un mail avant l’été dont le contenu l’invitait à investir dans un réseau de cryptomonnaie dénommé ‘’Amazon Coin’’. Après avoir déduit qu’il s’agissait d’une proposition sérieuse, il répond à un questionnaire envoyé par ses correspondants via un mail. Il reçoit par la suite l’appel d’un individu qui semblait parler un français correct ce qui l’a davantage rassuré. Un rendement de 2% lui a d’ailleurs été proposé et il n’émet plus de doute et met donc 5000€ à leur disposition pour se créer un compte sur une plateforme qui paraît aussi très fiable.

Un investissement sans suite

Alors, des jours passent et ses arnaqueurs professionnels tiennent parole. De même, l’homme avait aussi la possibilité de voir sur son compte les rendements qui correspondent à ses investissements. Il décide alors d’investir plus jusqu’à 50.000€. Mais tout bascule lorsqu’il reçoit un appel lui notifiant qu’il devait solder 13.320€ de ‘’flat max’’. Le retraité propose donc qu’une partie de ses capitaux soient libérés pour couvrir cette somme. Mais selon les individus ce n’était pas possible et il fut obligé de verser 5225€. Se rendant compte qu’il se faisait gruger habilement par des individus, il décide de recourir à la justice pour récupérer son argent. Mais c'était déjà trop tard.