La nouvelle de la mort du fils du chanteur nigérian Davido s’est répandue comme une trainée de poudre dans le monde entier. Au vu des circonstances dans lesquelles le décès est survenu, une enquête a rapidement été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame. Après l’arrestation de tout le personnel présent au domicile de la star pendant le drame, les enquêteurs pensent désormais à une autopsie du corps de la jeune victime. Le fils de Davido et Chioma, Ifeanyi est mort noyé dans la piscine familiale dans la région de Banana Island de l'État de Lagos, le lundi 31 octobre 2022.

L’enfant aurait été transporté d’urgence dans un hôpital de la région de Lekki après avoir été retiré de la piscine, où son décès a été confirmé par l’un des médecins de garde. Afin de faire toute la lumière sur les circonstances du décès du petit garçon de trois ans, le commandement de la police de l’État de Lagos a ouvert une enquête. Quelques heures après l’ouverture de l’enquête, la police a interpellé les employés du couple, présents au moment des faits.

Cependant, de nouvelles informations prouvent désormais que les enquêteurs ont fait un pas en avant dans les recherches. En effet, sur les huit employés de maison arrêtés et interrogés par la police au sujet de la mort d'Ifeanyi, six ont été libérés. Mais le cuisinier et la nounou, dont le travail consistait à veiller au bien-être du garçon, sont maintenus en détention pour les besoins de l'enquête. Aussi, la police envisage de procéder à une autopsie sur le corps de Ifeanyi Adeleke, afin de déterminer avec certitude si le décès est vraiment survenu des suites d'une noyade dans une piscine.

Aussi, un ancien commissaire de police de l'État d'Ogun appelle à ce que les images de vidéosurveillance soient exploitées. « La vidéosurveillance est comme un troisième œil ; c'est une technologie conçue pour mettre un environnement sous surveillance. Il est conçu pour servir les objectifs de prévention et de détection de la criminalité. En tant que technologie de détection du crime, là où un crime s'est produit, la CCTV aidera à donner un aperçu de la façon dont ce crime particulier s'est produit et à faciliter la détermination de qui a perpétré ce crime », a-t-il estimé.

Néanmoins, toutes ces procédures ne seront effectuées que sur l’autorisation de la famille de la victime, qui pour le moment n’a encore fait aucune sortie officielle. « Bien que les membres de la famille ne disent encore rien parce qu'ils sont encore sous le choc, mais jusqu'à ce que quelqu'un dise d'arrêter, la procédure standard est de procéder à une autopsie et nous allons suivre cette procédure comme dans tous les cas de décès ».