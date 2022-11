Corps rocheux ou métallique gravitant autour du Soleil, les astéroïdes peuvent être des dangers potentiels pour la planète Terre. Surtout quand certains d'entre-eux croisent l'orbite de notre planète . Il y a actuellement , quelques 30.000 astéroïdes de différentes tailles qu'on retrouve aux environs de notre planète. C'est du moins ce qu'indique les scientifiques. Aucun de ces corps célestes, ne représente un danger pour la Terre. En tout cas, pour un siècle encore. Seulement, les scientifiques n'ont pas la prétention d'avoir découvert toutes ces astéroïdes proches de la terre (géocroiseurs). Il se pourrait donc qu'il en existe d'autres , encore ignorés de nous les terriens.

"La grandeur de cet astéroïde avoisine les 1,5 kilomètres"

Selon Scott Sheppard, astronome à la Carnegie Institution for Science, il resterait en effet de "gros géocroiseurs" à détecter. Ils seraient entre 20 et 50. "La plupart sont sur des orbites qui les rendent difficiles à trouver, comme des orbites les gardant à l'intérieur de(celle de) la terre , et les rendant difficiles à voir à cause de l'éclat du Soleil" a fait savoir le scientifique. Si ces astéroïdes, se cachent pour l'instant, les astronomes ont réussi à détecter un autre qui est une menace potentielle pour la Terre. C'est aussi un géocroiseur. Il a été découvert depuis l'Amérique Latine. Au Chili, plus précisément, avec le télescope Victor M Blanco. Appelé 2022 AP7, la grandeur de cet astéroïde avoisine les 1,5 kilomètres. Il constitue une menace parce que sa trajectoire pourra être modifiée lentement à cause des forces gravitationnelles que des planètes exerceront sur lui.

"Le plus gros objet potentiellement dangereux pour la Terre"

Ce corps céleste pourrait donc dans un lointain avenir percuter la terre. Seulement, cet avenir est très lointain. Et le risque que cela arrive n'est qu'hypothétique. 222 AP7 est actuellement, à plusieurs millions de kilomètres de notre planète. Il lui faut 5 ans pour faire le tour du Soleil. Selon un communiqué du NOIRLab américain, c'est "le plus gros objet potentiellement dangereux pour la Terre découvert ces huit dernières années". Si jamais cet astéroïde percutait la terre, cela aura un "impact dévastateur sur la vie telle qu'on la connaît" indique Scott Sheppard. La lumière du soleil serait bloquée par les poussières qui vont alors se répandre dans l'atmosphère. La terre se refroidirait donc, provoquant une catastrophe, avec une extinction de masse.