Du 27 au 29 octobre 2022, la Société des investissements et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) a organisé, dans le cadre du mois d’octobre Rose, une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer de sein. Environ 2000 femmes dont les employées de la SIPI-Bénin S.A, les apprenantes du Centre de Formation aux Métiers du Textile ainsi que les femmes des villages d’Anavié, d’Agbodjèdo, de Djitin-Aga et de Houézè ont été dépistées par des spécialistes et des médecins du travail.

Précisons que ce dépistage du cancer du sein en ce mois d’octobre Rose a été également réalisé à toutes les participantes. Il faut signaler que le dépistage sauve des vies. C’est pour cela que la GDIZ à travers la SIPI-BENIN encourage toutes les femmes à se faire dépister pour prévenir ce mal qu’est le cancer du sein. Notons que sensible et soucieuse du bien-être des populations de la localité notamment l’arrondissement de Tangbo qui abrite le projet de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, la SIPI-Bénin a mené plusieurs actions sociales au profit de ces populations. N’oublions pas qu’avant cette campagne de sensibilisation et du dépistage du cancer du sein, la SIPI-Bénin a offert tout récemment des kits de fournitures scolaires aux élèves de cet arrondissement.