Le 20 novembre 2022, la communauté internationale a célébré la journée mondiale pour l’industrialisation. A moins de 45 km du port autonome de Cotonou (PAC) se développe la Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ). La GDIZ est un véritable pôle économique. Le gouvernement du Président Patrice Talon, dans son Programme d’Action de gouvernement (PAG) a mis un accent particulier sur le développement de l’industrie au Bénin.

Le rêve de l’industrialisation du Bénin est passé en si peu de temps du rêve à la réalité. Lancée en février 2020, cette zone industrielle de Glo-Djigbé Zè a connu un développement fulgurant avec l’engouement que cela suscite auprès des investisseurs internationaux qui n’hésitent pas à se bousculer pour venir s’implanter sur cette cité industrielle. Les opportunités offertes et les facilités créées aux hommes d’affaires par le gouvernement béninois sont nombreuses. Installée sur une superficie totale de 1640 hectares, la zone industrielle de Glo-Djigbé est née d’un partenariat Public-Privé entre la République du Bénin et ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP). Ce partenariat vise à concevoir, financer, exploiter la zone industrielle de Glo-Djigbé Zè-Bénin.

Axée sur la création des chaines de valeurs, cette zone industrielle de Glo-Djigbé Zè veut faire du Bénin un hub industriel où les produits agricoles notamment les noix de cajou, le coton, le karité, l’ananas et le soja sont transformés. Cet élan de développement a suscité une admiration sans faille en moins de deux ans. Des statistiques sont là pour témoigner du sérieux qui se fait sur cette cité industrielle. Il faut préciser que la Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè qui compte déjà plus de cinq mille (5 000) travailleurs, a pour but également d’ajouter une plus-value sur les produits d’exportation et de promouvoir de meilleures opportunités de création de richesse et d’emplois pour les populations. Ces travailleurs sont constitués entre autres du personnel administratif, des contractants et des ouvriers de chantier. La Zone crée aussi une multitude d’opportunités d’affaires et d’emplois indirects.