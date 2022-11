Le sang est un élément vital pour le bon fonctionnement de l'organisme. Un dysfonctionnement du cycle de régulation du sang peut entraîner de graves conséquences pour le corps humain. Pour rendre disponible de manière constante ce liquide très précieux, des chercheurs britanniques ont mené une expérience unique en son genre. En effet, au cours d'un essai clinique, ils ont injecté à très petite dose du sang artificiel dans l'organisme de patients. Le but était de voir comment l'organisme humain allait réagir face à cette expérience inédite.

Les résultats sont plus qu'encourageants et ouvrent de nombreuses perspectives dans le domaine de la santé. Tout individu pourrait être amené à avoir besoin d'une transfusion sanguine urgente. Au cours d'un accident, une opération chirurgicale ou une pathologie comme l'anémie falciforme, un patient peut avoir un grand besoin en sang. Dès lors, il dépendra fortement des donneurs et le temps qu'un éventuel donneur se manifeste, des dommages irrémédiables peuvent survenir. Au vu de cela, une équipe conjointe des chercheurs de l'université de Bristol, Cambridge, Londres ont associé leurs efforts afin de produire du sang artificiel.

Les équipes de recherche ont beaucoup mis l'accent sur les globules rouges qui sont responsables du transport de l'oxygène des poumons vers tout le reste du corps. La phase de test est très prometteuse et offre de très belles perspectives comme celle de pouvoir produire en grande masse du sang à partir d'un don de sang normal. Dès lors, des groupes sanguins très rares pourront être reproduits en laboratoire pour la bonne santé des personnes qui dépendent de transfusions sanguines régulières.