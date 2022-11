L’actualité sur le milliardaire et chef d’entreprises, Elon Musk alimente ces jours-ci les médias. Cette fois-ci c’est une vieille discorde entre les fondateurs de Tesla qui refait surface. Mais c’est sur un forum de discussion que des internautes ont rappelé que l’entreprise Tesla n’a pas été fondée par le milliardaire mais plutôt par Martin Eberhard et Marc Tarpenning. Un rappel qui n’a pas laissé indifférent Elon Musk qui a aussitôt répliqué.

Pour répondre à son correspondant de l’autre côté, l’homme a fait savoir qu’il était chef de produit dans une section de l’entreprise. Allant plus loin, il va affirmer que Martin Eberhard n’a pas osé investir dans Tesla bien qu’il avait les moyens et que l’entreprise a failli sombrer à cause de lui. Le chef d’entreprises ajoute ensuite que c’était grâce à lui que la marque a eu un nom et a obtenu un URL. Informé des propos de son correspondant, le co-fondateur de la société, Eberhard va contredire Elon Musk et affirme que rien de ce qu’il dit n’est vrai. Selon lui, l’homme n’a plus des raisons de s’en prendre à lui d’autant plus qu’il a quitté Tesla Motors depuis 15 ans.

Il faut dire que la mésentente entre les deux hommes ne date pas d’aujourd’hui. En effet, en 2009, ils se sont affrontés devant la justice pour réclamer chacun de son côté le titre de fondateur de Tesla. Mais l’affaire avait été rapidement étouffée par l’argent. Selon les médias, depuis que l’entreprise s’est véritablement imposée, Elon Musk n’a pas cessé d’en vouloir à ses deux cofondateurs. En 2004, il leur avait reproché le manque de crédit. Tout récemment, il a aussi affirmé que Martin Eberhard était la pire personne avec qui il a travaillé dans toute sa carrière.