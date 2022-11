Elon Musk a annoncé ce lundi 14 2022 le licenciement d'un employé du groupe Twitter. Il s'agit d'Eric Frohnhoefer, un employé qui a corrigé le patron sur Twitter. En effet, Elon Musk avait tweeté pour s'excuser et expliquer la lenteur du réseau social dans de nombreux pays. Il a fait savoir qu'elle est due au fait que l'application effectue plus de 1 000 appels de procédure à distance «mal groupés» pour charger la chronologie de la maison. Cette explication a été contredite par Eric Frohnhoefer en réponse au Twitter de son patron.

Elon Musk et son employé Éric Frohnhoefer se sont donnés en spectacle sur Twitter. Une discussion s'est engagée du dimanche au lundi entre les deux directement sur le réseau social au sujet de quelques aspects du fonctionnement de Twitter. À l'origine, un tweet d'Elon Musk qui s'excuse auprès des utilisateurs et explique la lenteur du fonctionnement du réseau. Il l'a justifié par le fait que l'application effectue plus de 1 000 appels de procédure à distance «mal groupés» pour charger la chronologie de la maison. Autrement dit l'application doit contacter d'autres serveurs plusieurs fois et attendre une réponse pour chaque demande. Frohnhoefer a retweeté en déclarant que l'explication d'Elon Musk était incorrecte. Il rappelle en même temps au nouveau patron qu'il avait passé six ans à travailler sur Twitter pour Android. La conversation les deux est devenue désordonnée sur plusieurs heures.

Lassé et contrarié, Elon Musk a fait un tweet annonçant le licenciement d'Eric Frohnhoefer. Musk a annoncé sur Twitter qu'"Il est viré." Aussitôt un commentateur dans le fil a déclaré que Musk ne voulait probablement pas de Frohnhoefer dans son équipe. Le développeur a tweeté que Musk aurait dû poser des questions sur les problèmes de lenteur en privé. Frohnhoefer a fait savoir à Forbes qu'il a été verrouillé sur Twitter 5 heures plus tard mais qu'il attendait toujours une information officielle de l'entreprise sur son licenciement. Avant d'être désactivé, il avait lui-même tweeté qu'il est "définitivement stupide" d'affronter Musk. Le nouveau sans-emploi a déjà été encouragé à postuler pour des emplois dans d'autres entreprises. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, de milliers de licenciements, de départs et de démissions ont eu lieu en l'espace d'un mois.