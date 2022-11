Le Zimbabwe a procédé ce lundi 7 octobre au lancement de son tout premier satellite. L’information a en effet été annoncée par le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu. Ce dernier laissait éclater sur le réseau social toute sa joie face à ce qu’il désigne comme une « une étape scientifique importante pour le pays ». « L’histoire fait son chemin. #ZimSat1 est dans l’espace ! », a-t-il laissé lire.

Surveiller la météo et les catastrophes...

A en croire des informations confirmées par l’Agence Spatiale américaine, une fusée a fait partir en Virginie aux États-Unis un cargo à destination de la Station spatiale internationale (ISS). A bord de cet engin, figurent trois CubeSat mis au point par le Zimbabwe, l’Ouganda et le Japon. « Les satellites prendront des photos de la Terre afin de recueillir des données pour la surveillance météo et des catastrophes », a notamment détaillé sur Twitter la Nasa. Dans le communiqué de l’Agence américaine, il est spécifié que les images qui seront collectées permettront « d’ améliorer les moyens de subsistance des citoyens de l’Ouganda et du Zimbabwe ».

Un projet controversé?

Notons tout de même que le coût de ce projet n’a pas été dévoilé par les autorités. Le projet n’a pas que des admirateurs. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui ont critiqué ce choix des autorités du pays. « Lancer un satellite alors que l’économie est fragile est stupide. La pauvreté a augmenté au cours des cinq dernières années. Vous ne pouvez pas acheter une voiture quand votre famille est affamée », a dénoncé un internaute.