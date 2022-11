Des écoliers admis au certificat d'études primaires (Cep) 2022 ont été primés hier jeudi 03 novembre à l'école normale des instituteurs de Djougou. A cette occasion, le maire de la ville Abdoul Malik Séibou a offert spécialement et à titre personnel aux 25 lauréats des sacs d'écolier contenant diverses fournitures scolaires. Ce sont au total 25 meilleurs élèves admis au certificat d'études primaires (Cep) 2022 à raison de 5 par département dont au moins 2 filles qui ont reçu des sacs d'écolier et des fournitures scolaires.

Ils proviennent des écoles primaires des départements de l'Atacora-Donga, du Borgou-Alibori et des Collines. Quant aux enseignants de ces lauréats, ils ont reçu chacun une lettre de félicitations signée de leur ministre de tutelle et un tableau d'honneur pour leur école. C’est le directeur adjoint de cabinet du ministre des enseignements maternel et primaire, Arinloyé Akanda Raliou qui a présidé la cérémonie de remise de ces prix aux lauréats. C'était en présence des préfets de ces départements et du maire de la Commune de Djougou Abdoul Malik Séibou.

Au nom du ministre chargé des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou, le directeur adjoint de cabinet a démontré que la seule richesse pour un pays c'est la formation de ces enfants car sans éducation pas de nation. Arinloyé Akanda Raliou a félicité les lauréats, leurs maîtres et leurs parents pour les efforts fournis tout au long de l'année scolaire écoulée avant de les exhorter à la persévérance.

La touche personnelle du maire

Le maire de Djougou n’est pas resté insensible au geste du gouvernement à l’endroit de ces écoliers et leurs enseignants. Pour montrer sa bonne foi, il a offert à titre exceptionnel et personnel, des sacs d’écoliers contenant des fournitures scolaires à ces écoliers. Après avoir rendu un hommage mérité aux enseignants, le maire Abdoul Malik Séibou, a montré que l'école reste et demeure la seule porte de sortie pour faire du Bénin un pays prospère.

L'autorité communale a éprouvé une grande fierté pour les efforts fournis par ces écoliers au cours de l'année scolaire écoulée et leur a demandé de continuer à maintenir le cap jusqu'au secondaire car, a-t-il dit, <<il n'y a qu'une place qui vaille, la première. Continuez par être les premiers>>. A l'endroit des enseignants, le maire Abdoul Malik Séibou, a exhorté ces derniers à toujours continuer par déployer des efforts pour élever ces âmes innocentes car, selon lui, quelque soient les gratifications reçues cela ne remplacera jamais le sacerdoce auquel ils sont conviés.

<<C'est un métier ingrat certes mais la fierté qu'on en tire est énorme. Et c'est cette fierté que je souhaite qu'il soit toujours votre leitmotiv et non les gratifications circonstancielles. Que cela soit donc une source de motivation secondaire pour aider le pays à gagner des enfants qui vont diriger le Bénin de demain>>. Il a pour finir, souligné que le conseil communal de Djougou fait de l'éducation sa priorité et ne va pas lésiner sur les moyens pour jouer le rôle qui est le sien.