Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde occidental s'est mobilisé pour soutenir l'Ukraine. C'est ainsi que le Kremlin a été frappé par de lourdes sanctions économiques et diplomatiques. Ces différentes sanctions ont fait tomber l'économie russe dans le rouge. Présentement, c'est devenu presque mission impossible pour la Russie d'avoir accès au dollar américain et à l'Euro, ce qui constitue d'énormes contraintes pour le pays.

Pour pallier cette situation, les autorités russes ont décidé de se tourner vers leur partenaire de longue date, la Chine et sa monnaie le Yuan. Il y a encore quelques mois, la Russie n'était pas dans le top 10 des utilisateurs de Yuan. En octobre dernier, Moscou est devenu le quatrième plus grand utilisateur du Yuan dans le monde. Le quatuor de tête est constitué d'Hong Kong, du Royaume-Uni, de Singapour et de la Russie. Les trois premiers pays ont une grande tradition commerciale avec le Yuan, ce qui n'est pas le cas pour la Russie. N'eût été la guerre en Ukraine, il n'est pas sûr que le Kremlin allait figurer si haut dans le classement des utilisateurs de Yuan. Pékin et Moscou ont plus que jamais renforcé leur coopération.

D'après les experts en économie, les échanges yuan-rouble ont atteint en moyenne près de 9 milliards de yuans, soit 1,25 milliard de dollars, chaque jour en octobre. Avec cet accroissement de l'utilisation du Yuan par les Russes, la Chine espère également de son côté que cette situation va lui permettre de concurrencer le dollar et l'euro dans les processus de paiement internationaux.